Sperrungen beim Ironman in Frankfurt: Darauf müssen Autofahrer jetzt achten

Von: Lucas Maier

Teilen

Eines der bekanntesten Triathlon-Events macht Halt in Frankfurt. Wir haben zusammengefasst, was jetzt rund um den Ironman 2022 wichtig ist.

Frankfurt - Im Wasser, auf dem Rad und zu Fuß: Beim 20. Ironman in Frankfurt werden insgesamt 228 Kilometer zurückgelegt. Den Beginn macht am Sonntag (26. Juni) die Schwimmrunde im Langener Waldsee, wie fnp.de berichtet. Anschließend geht es für die bis zu 4.000 Teilnehmenden auf die Radstrecke. Diese führt aus Frankfurt hinaus bis nach Florstadt im Wetteraukreis und wieder zurück.

Auf ihr müssen zwei Runden absolviert werden, wie es auf der Seite der Veranstaltenden heißt. Die abschließende Marathonrunde führt am Main und der Skyline von Frankfurt entlang, dieser muss viermal absolviert werden, ehe es am Römerberg auf die Zielgerade geht.

Strecken beim Ironman in Frankfurt 2022:

Schwimmen: 3,8 Kilometer

3,8 Kilometer Radfahren: 182 Kilometer

182 Kilometer Laufen: 42,2 Kilometer

42,2 Kilometer Quelle: ironman.com

Iron Man in Frankfurt: Massive Sperrungen im Jahr 2022 erwartet. (Archivbild) © sportfotodienst/IMAGO

Ironman Frankfurt 2022: Um 6.30 Uhr gibt es am Sonntag den Startschuss

Los geht es am Sonntag bei der Ironman European Championship in Frankfurt um 6.30 Uhr. Den Anfang machen die Herren in der Profiklasse. Danach folgen die Profidamen um 6.32 Uhr und die sogenannten Age-Grouper (Amateure) starten im neu eingeführten Rolling Start zwischen 6.40 Uhr und 7.00 Uhr.

Zeitplan für den Ironman 2022 in Frankfurt:

Beginn: Um 6.30 Uhr starten die Profi-Herren, um 6.32 Uhr starten die Profi-Frauen, der Amateurstart erfolgt zwischen 6.40 Uhr und 7.00 Uhr.

Um 6.30 Uhr starten die Profi-Herren, um 6.32 Uhr starten die Profi-Frauen, der Amateurstart erfolgt zwischen 6.40 Uhr und 7.00 Uhr. Dauer: Die schnellsten Athletinnen und Athleten werden voraussichtlich um die acht Stunden für die 228 Kilometer benötigen.

Die schnellsten Athletinnen und Athleten werden voraussichtlich um die acht Stunden für die 228 Kilometer benötigen. Quelle: ironman.com

Der Streckenrekord beim Ironman in Frankfurt liegt bei den Männern bei 7 Stunden 49 Minuten und 48 Sekunden und wurde im Jahr 2015 von Jan Frodeno aufgestellt. Bei den Frauen stellte ihn im Jahr 2018 Daniela Ryf mit 8 Stunden, 38 Minuten und 44 Sekunden auf, wie es auf ironman.com heißt.

Verkehr währende dem Ironman: Diese Änderungen gibt es in Frankfurt

Während des Ironman 2022 wird es in Frankfurt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt Frankfurt bittet deshalb darum, S-Bahnen sowie U-Bahnen zu nutzen, da diese nicht beeinträchtigt sein werden. Straßenbahnen und Busse sind von Änderungen betroffen. Die Änderungen auf einen Blick:

Straßenbahn-Linie Änderungen am Sonntag (26. Juni) Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdstraße) Fährt zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr nur zwischen Zuckschwerdtstraße und Heilbronner Straße. Danach erfolgt zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor eine Umleitung über Sachsenhausen. Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße) Fährt zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Heilbronner Straße. Danach erfolgt zwischen Hauptbahnhof und Allerheiligentor eine Umleitung über Sachsenhausen. Linie 15 (Niederrad Haardtwaldplatz – Südbahnhof) Umleitung zwischen 6.30 Uhr und 10.30 Uhr zum Hauptbahnhof, der Südbahnhof kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Linie 16 (Ginnheim – Offenbach Stadtgrenze) Streckenunterbrechung zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 10.30 Uhr. Aus Ginnheim endet sie am Hauptbahnhof, von Offenbach kommend wird sie zur Louisa umgeleitet. Linie 17 (Rebstockbad – Neu-Isenburg Stadtgrenze) Verkehrt von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr nur zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof. Linie 18 (Preungesheim Gravensteiner-Platz – Louisa Bahnhof) Verkehrt von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr zwischen Südbahnhof und Neu-Isenburg. Von 10.30 Uhr bis zirka 17 Uhr nur auf der Strecke zwischen Südbahnhof und Louisa. Ebbelwei-Expreß Fällt komplett weg an diesem Tag. Quelle: Stadt Frankfurt

Bus-Linie Änderungen am Sonntag (26. Juni) Linie 25 (Berkersheim – Nieder-Erlenbach) Von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr nur zwischen Harheim Tempelhof und Berkersheim Bahnhof unterwegs. Linie 29 (Nieder-Erlenbach – Nordwestzentrum) Verkehrt von etwa 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr nur zwischen Nieder-Eschbach und Nordwestzentrum. Linie 30 (Bad Vilbel Bahnhof – Friedberger Warte)/Linie M43 (Bornheim Mitte – Bergen Ost) Zwischen 7.45 Uhr und 17.00 Uhr verkehren die Linien 30 und M43 als gemeinsame Ringlinie von Bornheim Mitte über Friedberger Warte und Heiligenstock/Lohrberg nach Bergen und ab dort auf dem Weg der Linie M43 über Seckbach zurück nach Bornheim Mitte. Die Linie 30 kann zwischen Heiligenstock und Bad Vilbel nicht verkehren. Eine weitere Ringlinie M43 fährt zwischen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr über Vilbeler Landstraße, Borsigallee und Riederwald nach Bornheim. Linie M32 (Ostbahnhof – Westbahnhof) Von etwa 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr nur zwischen Ostbahnhof/Sonnemannstraße und Günthersburgallee. Linie M34 (Gallus Mönchhofstraße – Bornheim Mitte) Verkehrt von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Homburger Landstraße/Marbachweg. Linie M36 (Westbahnhof – Sachsenhausen Hainer Weg) Von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr nur zwischen Westbahnhof und Eschenheimer Tor sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg. Linie 40 (Enkheim Hessen-Center – Bergen Ost) Verkehrt erst ab 15.00 Uhr. Linie 42 (Enkheim U-Bahn-Station – Bergen Ost) Zwischen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr können die Station Enkheim und der Stadtteil Bergen nicht angefahren werden. Die Linie verkehrt auf einem Rundkurs zwischen Leuchte und dem Riedbad in Enkheim. Linie 44 (Seckbach Leonhardsgasse – Fechenheim Friedhof) Bis zirka 15.00 Uhr lediglich zwischen Leonhardsgasse und Birsteiner Straße. Linie 61 (Flughafen Terminal 1 – Südbahnhof) Zwischen etwa 5.30 Uhr und 10.00 Uhr werden die Busse vom Flughafen über die Autobahn A5 und von der Abfahrt Niederrad am südlichen Mainufer, über Lyoner Straße und Goldsteinstraße zur vorübergehenden Endhaltestelle Oberforsthaus umgeleitet. Zurück verkehrt sie ab Triftstraße auf dem normalen Weg zum Flughafen. Linie X61 (Flughafen Terminal 1 – Südbahnhof) Kein Betrieb zwischen 5.00 Uhr und 10.00 Uhr. Linie 65 (Nieder-Erlenbach – Bad Vilbel Bahnhof) Betrieb erst ab zirka 17.00 Uhr. Linie X77 (Cargo City Süd – Südbahnhof) Verkürzte Strecke: Verkehrt von 5.30 Uhr bis 15.00 Uhr lediglich zwischen Flughafen Gebäude 543 und Gateway Gardens Mitte Linie 83 (Lohrbergbus: Friedberger Warte – Lohrberg) Die erste Fahrt des Tages erfolgt erst um 17.19 Uhr ab Friedberger Warte zum Lohrberg. Quelle: Stadt Frankfurt

Die Linien U1, U2, U3, U4, U6, U7 und U8 werden extra mehr Platz bieten, wie es vonseiten der Stadt heißt. Auf der S-Bahn-Linie 4 (S4) werden zusätzliche Verbindungen angeboten werden, heißt es weiter.

Video: Zum Ironman mit fast 90 Jahren

Sperrungen zum Ironman 2022 rund um Frankfurt: Die ersten beginnen bereits am Dienstag

Während des Ironman in Frankfurt 2022 wird es zu verschiedenen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Die Sperrungen sind für 3.30 und 24.00 Uhr am Sonntag angekündigt. Teilweise beginnen Sperrungen auch schon am Dienstag (21. Juni).

Liste der Sperrungen Rund um den Ironman Frankfurt 2022:

Altenstadt: Die Sperrung in diesem Bereich ist zwischen 07:40 Uhr und 14:50 Uhr angekündigt.

Die Sperrung in diesem Bereich ist zwischen 07:40 Uhr und 14:50 Uhr angekündigt. Bad Vilbel: Zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr wird die Frankfurter Straße bis zum Kreisel „Frankfurter Straße/Alte Frankfurter Straße“ einseitig gesperrt. In dieser Zeit wird die Vilbeler Landstraße Straße ebenfalls einseitig gesperrt.

Zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr wird die Frankfurter Straße bis zum Kreisel „Frankfurter Straße/Alte Frankfurter Straße“ einseitig gesperrt. In dieser Zeit wird die Vilbeler Landstraße Straße ebenfalls einseitig gesperrt. Bergen Enkheim: In diesem Bereich wird die Sperrung voraussichtlich zwischen 6.50 Uhr und zirka 13.15 Uhr erfolgen.

In diesem Bereich wird die Sperrung voraussichtlich zwischen 6.50 Uhr und zirka 13.15 Uhr erfolgen. Büdesheim: Am Renntag wird hier die B521 zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr komplett gesperrt sein. In der Obergasse wird es eine Schleuse zum queren der rennstrecke geben.

Am Renntag wird hier die B521 zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr komplett gesperrt sein. In der Obergasse wird es eine Schleuse zum queren der rennstrecke geben. Eichen: Am Renntag wird hier die B521 zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr komplett gesperrt sein. In der Obergasse wird es eine Schleuse zum queren der Rennstrecke geben.

Am Renntag wird hier die B521 zwischen 7.30 Uhr und 14.40 Uhr komplett gesperrt sein. In der Obergasse wird es eine Schleuse zum queren der Rennstrecke geben. Erbstadt: Die Sperrungen erfolgen hier zwischen 7.20 Uhr und zirka 15.55 Uhr.

Die Sperrungen erfolgen hier zwischen 7.20 Uhr und zirka 15.55 Uhr. Frankfurt-Friedberger Landstraße: Hier werden die Straßen Friedberger Landstraße, Konrad-Adenauer-Straße und Kurt-Schumacher-Straße zwischen 8.30 Uhr und 16.40 Uhr komplett gesperrt. Die Autobahnausfahrt der A661 wird zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr teil gesperrt werden.

Hier werden die Straßen Friedberger Landstraße, Konrad-Adenauer-Straße und Kurt-Schumacher-Straße zwischen 8.30 Uhr und 16.40 Uhr komplett gesperrt. Die Autobahnausfahrt der A661 wird zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr teil gesperrt werden. Frankfurt-Hanauer Landstraße: In diesem Bereich wird es eine Teil- beziehungsweise Vollsperrung der Straßen, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnenmannstraße, Hanauer Landstraße geben. Hier wird die Fahrt ausschließlich in die Innenstadt von Frankfurt möglich sein. Die Autobahnausfahrt Richtung Frankfurt Ost von der A661 wird zwischen 7.00 und 13.30 Uhr voll gesperrt sein. Ebenso werden Aus- und Auffahrt nach/aus Offenbach gesperrt sein. An der Rückertstraße zur Horst-Schulmann-Straße wird sich eine Auto-Schleuse befinden.

In diesem Bereich wird es eine Teil- beziehungsweise Vollsperrung der Straßen, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnenmannstraße, Hanauer Landstraße geben. Hier wird die Fahrt ausschließlich in die Innenstadt von Frankfurt möglich sein. Die Autobahnausfahrt Richtung Frankfurt Ost von der A661 wird zwischen 7.00 und 13.30 Uhr voll gesperrt sein. Ebenso werden Aus- und Auffahrt nach/aus Offenbach gesperrt sein. An der Rückertstraße zur Horst-Schulmann-Straße wird sich eine Auto-Schleuse befinden. Frankfurt-Mainkai generell: Der Mainkai in Frankfurt wird von Dienstag (21. Juni), 8.00 Uhr bis Montag (27. Juni), 22.00 Uhr voll gesperrt sein.

Der Mainkai in Frankfurt wird von Dienstag (21. Juni), 8.00 Uhr bis Montag (27. Juni), 22.00 Uhr voll gesperrt sein. Frankfurt-Mainkai bis 10.30 Uhr : Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr gesperrt sein, Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Schaumainkai, Sachsenhäuser Ufer, Alte Brücke, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnenmannstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Schuhmacher Straße.

: Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr gesperrt sein, Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Schaumainkai, Sachsenhäuser Ufer, Alte Brücke, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnenmannstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Schuhmacher Straße. Frankfurt-Mainkai 10.30 - 13.00 Uhr: Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 7.30 Uhr und 13.00 Uhr gesperrt sein: Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Alte Brücke, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnemannstraße.

Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 7.30 Uhr und 13.00 Uhr gesperrt sein: Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Alte Brücke, Schöne Aussicht, Oskar-von-Miller-Straße, Sonnemannstraße. Frankfurt-Mainkai ab 13.00 Uhr: Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr gesperrt sein: Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Alte Brücke.

Rund um den Mainkai werden am Veranstaltungstag folgende Straßen zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr gesperrt sein: Mainkai, Untermainkai, Untermainbrücke (einseitig befahrbar), Konrad-Adenauer-Straße, Kurt-Schumacher-Straße, Alte Brücke. Frankfurt-Nordend-Westend: Die B521 wird betroffen sein.

Die B521 wird betroffen sein. Frankfurt-Süd-West: Komplett gesperrt werden hier zwischen 6.30 Uhr und 10.00 Uhr: B44 (Frankfurter Landstraße/ Mörfelder Landstraße) - befahrbar bis L3262, B43 (Kennedyallee) - befahrbar bis L3262, Hans-Thoma-Straße, Schweizer Straße. Zudem ist die Ausfahrt A3 „Frankfurt Süd“ aus Richtung Köln kommend gesperrt. Eine Abfahrt von der B43 in Richtung Frankfurt Innenstadt ist ebenfalls nicht möglich.

B44 (Frankfurter Landstraße/ Mörfelder Landstraße) - befahrbar bis L3262, B43 (Kennedyallee) - befahrbar bis L3262, Hans-Thoma-Straße, Schweizer Straße. Zudem ist die Ausfahrt A3 „Frankfurt Süd“ aus Richtung Köln kommend gesperrt. Eine Abfahrt von der B43 in Richtung Frankfurt Innenstadt ist ebenfalls nicht möglich. Golfplatz Altenstadt: Zwischen 7.40 Uhr und zirka 15.40 Uhr wird der Golfplatz lediglich über die Schleuse in der Altstadt und über die Schleuse auf der L31289 möglich sein.

Zwischen 7.40 Uhr und zirka 15.40 Uhr wird der Golfplatz lediglich über die Schleuse in der Altstadt und über die Schleuse auf der L31289 möglich sein. Heldenbergen: Hier wird die B45 zwischen 7.25 Uhr und zirka 15.55 Uhr gesperrt sein.

Hier wird die B45 zwischen 7.25 Uhr und zirka 15.55 Uhr gesperrt sein. Kaichen: Die Sperrungen in diesem Bereich werden zwischen 8.00 Uhr und 15.40 Uhr erfolgen.

Die Sperrungen in diesem Bereich werden zwischen 8.00 Uhr und 15.40 Uhr erfolgen. Kloster Engelthal: Zwischen 7.40 Uhr und zirka 15.40 Uhr wird das Kloster Engelthal lediglich über die Schleuse in der Altstadt und über die Schleuse auf der L31289 möglich sein.

Zwischen 7.40 Uhr und zirka 15.40 Uhr wird das Kloster Engelthal lediglich über die Schleuse in der Altstadt und über die Schleuse auf der L31289 möglich sein. Maintal Hochstadt & Wachenbuchen: Zwischen 7.00 Uhr und 13.40 Uhr werden in diesem Bereich folgende Straßen gesperrt sein, L3209, Bischofsheimer Straße, Hauptstraße, Wachenbucher Straße, L3195, K872/ Hanauer Landstraße, Dorfelder Straße, Hühnerberg. In diesem Bereich befinde sich die Schleusen: Görlitzer Straße zur Bernauer Straße, Schulstraße zur Hessenringstraße, sowie eine am Hühnerberg.

Zwischen 7.00 Uhr und 13.40 Uhr werden in diesem Bereich folgende Straßen gesperrt sein, L3209, Bischofsheimer Straße, Hauptstraße, Wachenbucher Straße, L3195, K872/ Hanauer Landstraße, Dorfelder Straße, Hühnerberg. In diesem Bereich befinde sich die Schleusen: Görlitzer Straße zur Bernauer Straße, Schulstraße zur Hessenringstraße, sowie eine am Hühnerberg. Schöneck & Niederdorfelden: In Kilianstädten wird die Sperrung zwischen 7.20 Uhr und 14.15 Uhr erfolgen. In Büdesheim zwischen 8.10 Uhr und 15.55 Uhr.

In Kilianstädten wird die Sperrung zwischen 7.20 Uhr und 14.15 Uhr erfolgen. In Büdesheim zwischen 8.10 Uhr und 15.55 Uhr. Stammheim: In diesem Bereich werden die Sperrungen zwischen 7.50 Uhr und 15.00 Uhr erfolgen.

In diesem Bereich werden die Sperrungen zwischen 7.50 Uhr und 15.00 Uhr erfolgen. Quelle: ironman.com

Iron Man in Frankfurt: Massive Sperrungen im Jahr 2022 erwartet. (Archivbild) © sportfotodienst/IMAGO

Genauere Informationen rund um die Streckensperrungen, Ausweichrouten oder Änderungen im öffentlichen Nahverkehr sind auf der Website des Veranstalters verfügbar. Konkrete Fragen können sowohl unter traffic@ironman.com gestellt werden. Außerdem gibt es eine Hotline unter 069/212340000. Diese ist zwischen Mittwoch (22. Juni) und Samstag (25. Juni) von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. Am Sonntag (26. Juni) ist diese zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichbar. (Lucas Maier)

Zuletzt wurde bekannt, das Frankfurt auch die kommenden Jahre Teil des Ironman bleiben wird.