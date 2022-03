Feuer auf Yacht: Mädchen (7) stirbt vor den Augen ihres Vaters

Von: Kathrin Reikowski

Wiesbaden: Ein siebenjähriges Mädchen stirbt nach einem Brand auf einem Boot im Schiersteiner Hafen (Symbolbild). © Marvin Filipovic/5vision.media/dpa

In Wiesbaden stirbt ein siebenjähriges Mädchen auf einer Yacht: Sie hatte mit ihrem Vater auf dem Boot übernachtet, als ein Feuer ausbrach.

Wiesbaden - Ein siebenjähriges Mädchen ist vor den Augen des Vaters ums Leben gekommen: Am Sonntagmorgen brach ein Feuer auf einem Boot im Rheinhafen von Wiesbaden aus, dem Schiersteiner Hafen.

Nach Polizeiangaben hatte der Vater mit seiner Tochter auf dem Boot übernachtet, als es zu dem Brand kam. Das Freizeitboot, eine kleine Yacht, sei im Hafen geschwommen, weiter weg auf den Stegen.

Wiesbaden: Mädchen stirbt bei Bootsbrand - Vater kann sich retten

Laut Wiesbadener Polizei konnte sich der Vater mit einem Sprung ins Wasser retten. Es sei ihm aber nicht mehr gelungen, „das Kind zu retten, bevor er selber in das Wasser sprang“.

„Die Feuerwehr konnte das Mädchen nur noch tot aus dem Inneren des Bootes bergen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht, der Vater kam in ein Krankenhaus.

Wiesbaden: Brandursache noch unklar - Ermittlungen dauern an

Das Boot lag im Schiersteiner Hafen, einem Rheinhafen in Wiesbaden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen laut Polizeidienststelle Wiesbaden noch. Beim Brand in einer Gartenlaube starb, ebenfalls am Sonntag, ein 75-Jähriger in Brandenburg. (dpa/kat)