„Wäre es so schwer gewesen?“: Schienenersatzverkehr wird zum Horrorerlebnis

Die Verwirrung am Südbahnhof ist am Montagmittag perfekt. Der Ersatzbus lässt auf sich warten. Die Fahrgäste sind frustriert und reagieren entsprechend.

Bad Vilbel – Ein Bus nach dem anderen biegt am Südbahnhof in Bad Vilbel ein. Es ist nicht der Schienenersatzbus, auf den die Vilbeler warten. Dieser ist schon zehn Minuten zu spät und sogar von der elektronischen Anzeige verschwunden. Man fragt sich gegenseitig, überprüft Fahrpläne und Apps und schmiedet alternative Pläne.

Für die, die dringend nach Frankfurt müssen, ist es eine Zerreißprobe: »Ich habe einen wichtigen Termin und extra mehr Zeit eingeplant. Das kann doch einfach nicht sein«, schmipft eine Frau. Eine andere Wartende deutet auf die Anzeige und stimmt mit ein: »Man weiß nicht, wo genau die Busse abfahren, man weiß nicht, ob sie kommen. Am Wochenende habe ich über zwei Stunden zu meinem Arbeitsplatz am Flughafen gebraucht und scheinbar komme ich auch heute wieder zu spät. Wer bezahlt mir das?«, schimpft die Vilbelerin. Beim Gedanken, dass sie bald wieder Frühdienst am Flughafen Frankfurt habe, werde ihr ganz anders. »Ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll.«

Ersatzbus der S6 nach Frankfurt zu spät und vollgequetscht

Ein Schienenersatzverkehrsbus fährt ein. Die beiden Vilbelerinnen stehen ganz vorne und fragen den Busfahrer, ob sein Bus zur Konstablerwache fährt. »Nein, nein«, antwortet er und gibt den Hinweis: »Der kommt hinter mir.« Tatsächlich: Wenige Minuten danach taucht der verschollen geglaubte Ersatzbus zur Konstablerwache auf. Alle quetschen sich hinein. Die Kapazitäten, die der Bus aufweist, sind weit von ausreichend entfernt. Und das mittags um 13 Uhr.

An den Gesichtern im Bus ist abzulesen, dass die Fahrgäste allesamt wenig begeistert davon sind, wie eng es in dem Gefährt ist und die meisten bereits ähnliche Probleme erlebt haben, wie die Wartenden am Südbahnhof.

Suche nach Busabfahrt nach Bad Vilbel auch in Frankfurt

Der Bus erreicht die Konstablerwache. Die Fahrgäste springen hinaus, versuchen Anschlusszüge zu erwischen. Unserem Reporter reicht diese Erfahrung bereits. Er möchte nach Hause. Nächstes Problem: Wo fahren die Busse an der Konstablerwache ab?

Die Haltestelle vor dem C&A-Geschäft wirkt provisorisch und wird eigentlich für Nachtlinien verwendet. Kein Schild, das »S6« oder »Ersatzhaltestelle« zeigt. Nichts. Jeder Neuankömmling an der Haltestelle sucht offensichtlich nach einem solchen, fasst sich dann ein Herz und fragt die anderen Wartenden: »Ist das die Haltestelle, wo die S-Bahn-Busse fahren?«. Die Antwort lautet: »Vermutlich. Wir wissen es auch nicht.«

Eine Studentin aus Bockenheim erzählt derweil von ihrem Nebenjob in Bad Nauheim. Sie habe überlegt, dort zu kündigen, da sich der Aufwand bei dem Stundenlohn einfach nicht rechnet. »Zum Glück muss ich im Sommer höchstens einmal dorthin. Da beiße ich dann wohl in den sauren Apfel. Wenn ich meine Familie in der Wetterau besuchen will, muss ich das sowieso tun.« Mit dem Regionalzug über die Hanau-Umleitung dauere der Weg nämlich recht lang.

„Horrorfahrt“: Dreifache Fahrtzeit sollte eingeplant werden

Die Faustregel lautet: Mindestens die dreifache Fahrtzeit ist in diesem Sommer einzuplanen. Dass der Bus auch an der Konstabler gut 15 Minuten zu spät kommt, verschlimmert die allgemeine Verwirrung. Dann fährt er doch vor und ist noch voller als der Bus auf der Hinfahrt. Der Fahrer muss aussteigen und von außen die Menschen nach innen drücken, um die Türen zuschieben zu können. Die Horrorfahrt ist gute 25 Minuten später mit den Erreichen des Südbahnhofs vorbei.

Was bleibt sind Erschöpfung und einige Fragen: Warum fahren nicht mehr Busse, wenn die Kapazitäten offensichtlich nicht einmal ansatzweise ausreichen? Wäre es so schwer gewesen, die Haltestellen zumindest mit einem winzigen Schild »S6-Ersatzverkehr« auszustatten? Der Reporter dieser Zeitung genießt erst einmal die frische Luft. Am Donnerstag hat er einen Termin in Frankfurt. Die Vorfreude auf Hin- und Rückfahrt hält sich in engen Grenzen.

Fahrt zum Westbahnhof Frankfurt dauert mit dem Bus viermal so lang

Sebastian Hütter aus Nieder-Wöllstadt meldete sich mit seinen Erfahrungen in der Redaktion. »Morgens wollte ich mit der S-Bahn nach Bad Vilbel fahren und dort umsteigen. Die Bahn stand dann vor Dortelweil 20 Minuten auf offener Strecke.« In Bad Vilbel angekommen, habe die Beschilderung für den Ersatzverkehr völlig gefehlt. »Es kam ein komplett unmarkierter Bus, und wir haben uns mit dem Busfahrer ausgetauscht, welche Linie wohin fährt. Dann kam ein zweiter, auf dem stand SEV, und diesen haben wir genommen.«

Dicht gedrängt und völlig überfüllt, sei der Bus nach 90 Minuten am Westbahnhof angekommen. Das entspricht fast der vierfachen Fahrtzeit der S-Bahn.

»Noch wilder wurde es auf dem Rückweg. Am Westbahnhof war wieder unklar, wo die Busse abfahren.« Nach Beratungen mit anderen Fahrgästen und Busfahrern sei er eingestiegen, der Fahrer habe jedoch zweimal die richtige Abfahrt verpasst. »Zwei Fahrgäste haben sich als Navigatoren angeboten und ihn angeleitet.« Die Fahrt sei mehr als abenteuerlich gewesen, denn zwischen Berkersheim und Bad Vilbel müssen die Busse den Heiligenstockweg passieren und dieser ist für seine ewig währenden Schlaglöcher berüchtigt. Hütters Bilanz: »Letztendlich war ich wieder 90 Minuten unterwegs.« (nma)

Neben dem Schienenersatzverkehr der S6 gibt es noch weitere Möglichkeiten für Pendler, von Frankfurt nach Bad Vilbel zu kommen. Als Alternative bietet die Deutsche Bahn und der RMV unter anderem Freiminuten für Mietfahrräder und für Jahresabonnenten die Mitfahrt im ICE an.