Zuhause auf Zeit: Tierpension „Pfötchentraum“ kümmert sich um Hund und Katze

Teilen

Nach der Pandemie sind auch viele Besitzer von Hunden und Katzen reisehungrig. Wer ein Quartier für seine Vierbeiner benötigt, sollte sich ranhalten. © picture alliance / dpa/Archiv

Wer in den Ferien noch ein Quartier für seine Vierbeiner benötigt, sollte sich ranhalten. Denn in der Tierpension Pfötchentraum in der Rhön ist die Nachfrage groß. Woran das liegt, erfahren Sie hier:

Mehr zum Thema Hohe Nachfrage: Wer eine Pension für sein Tier braucht, sollte sich früh um einen Platz kümmern

Wisselsrod - Paula tappst noch etwas ängstlich durch das Freigehege der Tierpension in Dipperz-Wisselsrod. Ihre tierischen Mitbewohner auf Zeit, Lui und Motschi, sind schon aufgetaut und springen auf der Freifläche hinter dem Haus herum. Wie sechs andere Hunde und zwei Katzen verbringen sie in der Tierpension Pfötchentraum die Zeit, bis ihre Herrchen und Frauchen zurückkommen.

Weshalb die hohe Nachfrage auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, verrät fuldaerzeitung.de.

Manche sind gerade im Urlaub und konnten ihre Vierbeiner nicht mitnehmen, andere mussten für einige Zeit ins Krankenhaus oder in die Reha. Während sie sich nicht um ihre Tiere kümmern können, übernimmt das Katja Weber. Die 37-Jährige betreibt seit 17 Jahren die Tierpension Pfötchentraum in Wisselsrod. Gerade zur Urlaubszeit häufen sich bei ihr die Anfragen, berichtet sie. Wer einen Platz auf Zeit für seine Fellnase benötigt, der sollte anrufen, sobald der Urlaub oder der Krankenhausaufenthalt feststeht.