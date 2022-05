Zukunft der medizinischen Versorgung: „Freie Arztwahl können wir uns nicht leisten“

Teilen

Wie die ärztliche Versorgung aufrecht erhalten werden kann, erklärte der Arzt Jörg Simon. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die medizinische Versorgung sicherzustellen, das wird immer schwieriger. Darüber, was sich ändern muss, sprach der Fuldaer Arzt Dr. Jörg Simon. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Debatte um medizinische Versorgung in Fulda - Experte schlägt vor: Schluss mit freier Arztwahl

Fulda - „Die Versorgung kann künftig nicht mehr so bleiben, wie wir sie kennen. Vom Bild des Landarztes, der über seiner Praxis wohnt, müssen wir uns verabschieden“, erklärte Jörg Simon in einer Sitzung des Sozialausschusses in Fulda. Der 64-Jährige gehört dem Aufsichtsrat beim Gesundheitsnetz Osthessen an und ist Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie, Sport- und Präventivmedizin im MVZ im Altstadt-Carree.

Welche Herausforderungen die medizinische Landschaft zu bewältigen hat, verrät fuldaerzeitung.de.

Eine Änderung, die der Arzt vorschlägt und als dringend nötig ansieht, betrifft die in Deutschland geltende freie Arztwahl: „Das ist ein hohes Gut, funktioniert im Moment aber nicht mehr.“ Es gebe viele Patienten, die von einem zum anderen Arzt „vagabundieren“; insbesondere Fachärzte würden dadurch mit Arbeit „überschwemmt“. Die Zahl der Arztbesuche müsse deshalb minimiert werden: „Die Freiheit der freien Arztwahl können wir uns nicht mehr leisten.“