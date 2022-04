„Dringend benötigt«: Zwei Männer wollen eine Burg bauen

So könnte die geplante Turmhügelburg Hofraite in Büdingen einmal aussehen. © Marko Appel

Bei zwei Männern stehen die Telefone nicht mehr still. Zahlreiche Anfragen landen bei ihnen, seitdem bekannt geworden ist, dass sie in Büdingen eine Burg bauen wollen.

Büdingen – Was Marko Appel und Jörg Grunewald planen, ist ein Unterfangen von respektablen zeitlichen und finanziellen Dimensionen. Mit ihrem Vorhaben, in Büdingen eine Burg zu bauen, haben sich Appel und Grunewald als Vorsitzender und Stellvertreter des Anfang Januar gegründeten Fördervereins Burg Hofraite e. V. seit Langem geistig auseinandergesetzt, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung erläutern. Als Team sind die beiden Männer eingespielt: Bis zum Sommer hatten sie in gleicher Konstellation den Vorsitz des Fördervereins »Lebendiges Mittelalter in Büdingen« inne.

»Schon in meiner Zeit als damaliger Vorsitzender fiel mir schmerzlich auf, dass der Mittelalterverein keine Bleibe, kein Vereinsheim in Büdingen besitzt, dies aber dringend benötigt«, sagt Marko Appel. »Pläne, die ehemalige Bodega am Mühltor von der Stadt anzumieten oder gemeinsam mit anderen Vereinen an einer Umnutzung des Steinernen Hauses zu arbeiten, blieben bis dato immer ungreifbar und vage.«

Eine Ausgangslage, die Appel dazu animierte, sich zunächst auf diversen mittelalterlichen Baustellen in Deutschland umzusehen, mit den dortigen Verantwortlichen zu sprechen und Erfahrungen zu sammeln.

Burgbau in Büdingen (Wetteraukreis): Investitionsvolumen von 13 Millionen Euro

Nach zahlreichen Exkursionen und Besuchen - unter anderem auf der Turmhügelburg Lütjenburg in Schleswig Holstein, dem Oldenburger Wallmuseum in Ostholstein, im bayerisch-böhmischen Geschichtspark Bärnau-Tachov, auf der Bachritterburg Kanzach bei Ulm sowie in Israel bei der Restaurierung von Kreuzritteranlagen - reifte in Marko Appel ein kühner Plan: Die Umsetzung eines mittelalterlichen Bauvorhabens, wie es ein niederadeliger Ritter um das Jahr 1000 nach Christus initiiert haben könnte und an dessen Ende eine überwiegend aus Holz errichtete Turmhügelburg stehen würde.

Inzwischen gibt es nicht nur einen Förderverein als geeignete Rechtsform zur Akquise von Spenden und Fördergeldern, sondern auch Kontakte zur Stadt Büdingen, die das Vorhaben generell wohlwollend aufgenommen habe, zum Regionalmanagement der LEADER-Region Wetterau/Oberhessen, zum Verein Oberhessen als Träger der interkommunalen Landesgartenschau 2027 sowie zu einer wachsenden Zahl von Interessierten aus Wissenschaft und Handwerk.

Dabei betonen Appel und Grunewald, dass die Stadt Büdingen sich in keiner Weise finanziell an dem Burgbau beteiligen werde. »Dies war auch von Anfang an nicht vorgesehen, wir haben uns selbst aktiv auf die Suche nach Sponsoren und Fördermöglichkeiten begeben«, sagen Appel und Grunewald, die das Gesamtinvestitionsvolumen ihres Vorhabens mit 13 Millionen Euro, einschließlich der Lohnkosten, und die Bauzeit mit 15 Jahren ansetzen.

Burg Hofraite in Büdingen (Wetteraukreis): Möglichkeiten zum Erleben, Lernen und Mitmachen

»Umgekehrt erhoffen wir uns vom Projekt ›Burg Hofraite‹ einen vielfältigen Nutzen für die Stadt Büdingen, für befreundete Vereine wie den Geschichtsverein und den Mittelalterverein, dem wir nach wie vor als Mitglieder angehören, sowie für die gesamte Archäologie-Landschaft Wetterau, von der Saalburg über den Glauberg bis nach Büdingen. Dieser Nutzen wird schon während der Bauzeit einsetzen, einfach dadurch, dass es für Jung und Alt unendlich viele Möglichkeiten zum praktischen Erleben, Lernen und Mitmachen geben wird.«

Über einen Bauplatz sei man mit der Stadt in Verhandlungen und werde mit dem Endergebnis gemeinsam an die Öffentlichkeit treten. Benötigt werde eine Freifläche von insgesamt einem Hektar, außerhalb der Stadt gelegen, auf der im ersten Bauabschnitt neben einer Bauhütte und einer Schmiede primär die namengebende Hofreite (im Vereinsnamen in der mittelalterlichen Schreibweise: Hofraite) errichtet werde, erst später der Turm, mittelalterlich auch »Motte« genannt.

Die inzwischen eingerichtete Homepage des Fördervereins Burg Hofraite wird sehr konkret: »Es handelt sich bei unserem Vorhaben nicht um die Rekonstruktion einer historisch belegten Burg. Ziel ist es vielmehr, eine idealtypische Anlage aus Gebäuden, die für diese Zeit und unsere weitere Region belegt sind, zu bauen«, heißt es dort.

Büdingen (Wetteraukreis): Beginn mit Rekonstruktion der Hofreite

»Wir beginnen zunächst mit der Rekonstruktion der Hofreite eines reichen Landbesitzers und/oder Ritters. Ein Langhaus mit Stallungen, ein Heu- und Getreidespeicher, ein Kräutergarten, ein Ackerareal, ein Backhaus, ein Bienenhaus und eine einfache Schmiede werden in dieser ersten Bauphase errichtet.

Nach Fertigstellung der genannten ländlichen Gebäude stellen wir uns ein erhöhtes Schutzbedürfnis vor, zum Beispiel vor einer äußeren Bedrohung. Es werden die äußere Palisade, der Mottenhügel und die Motte errichtet. Im Anschluss werden ein Palas, eine Kapelle, ein Brunnen, eine Töpferei gebaut, die Bauhütte wird zu einer Holzwerkstatt erweitert und die Schmiede vergrößert.«

Burg-Projekt in Büdingen (Wetteraukreis) soll ganzjährig geöffnet sein

Sehr wichtig ist den beiden Initiatoren und den Gründungsmitgliedern ihres Vereins die wissenschaftliche Begleitung des Projektes als sogenannte experimentelle Archäologie, die fachliche Dokumentation des gesamten Baufortschritts sowie die laufende und spätere Wissensvermittlung, die in einem Musuemsanbau mit Ausstellungs- und Veranstaltungsraum sowie Café stattfinden könnte.

Die Anlage soll, im Gegensatz zum Beispiel zum Burg-Projekt Guédelon in Frankreich, ganzjährig geöffnet sein, um auch die mittelalterliche Bewältigung schwieriger Witterungsverhältnisse dokumentieren zu können. Noch im Sommer 2022 plant der junge Förderverein ein großes Colloquium mit Wissenschaftlern und Experten im Bereich Mediävistik und mittelalterliche Bauweise, um die Eckpfeiler einer derartigen Groß-Kooperation abzustecken.

Büdingen (Wetteraukreis): Begrenzte Zeit zwingt beim Burgbau zu Abstrichen an der Authentizität

»Abstriche werden wir tatsächlich an der Authentizität machen müssen, wenn wir den Zeitrahmen von 15 Jahren einhalten wollen«, sagt Marko Appel. »Wir werden nicht jeden Baum mit dem Pferdefuhrwerk aus dem Wald holen und nicht sämtliche benötigte Nägel einzeln und von Hand schmieden - das lässt sich weder zeitlich noch von den Lohnkosten her realisieren.

Wohl aber sollen solche handwerklichen Prozesse exemplarisch, zu Dokumentations- wie auch Schauzwecken durchgeführt werden.« Weitere Konzessionen in der Neuzeit seien, wie auf vergleichbaren Baustellen üblich, an Unfallschutz und Arbeitssicherheit zu machen, ergänzt Jörg Grunewald.

Einstweilen kann man sich auf der Homepage des Fördervereins Burg Hofraite über einen aktiven Einstieg in die Arbeitsgruppen Bau, Tiere, Pflanzen und wissenschaftlicher Beirat informieren. Das gilt auch für die umfangreichen Zielvorgaben, die der Verein dort formuliert hat. (Inge Schneider)

