Jugendliche aus Brandenburg vermisst: 14-Jährige soll kurz vor Verschwinden mit Mann gestritten haben

Von: Romina Kunze

Die 14-jährige Luisa Sophie Forizs aus Drebkau wird seit Freitag (2. Juni) vermisst. Die Polizei Brandenburg bittet um Mithilfe. © Polizei Brandenburg

Seit über sechs Tagen wird die 14-jährige Luisa Sophie Forizs aus Drebkau vermisst. Sie kehrte am Freitag (2. Juni) nicht aus der Schule zurück. Ein Zeuge will sie am selben Tag gesehen haben.

Drebkau - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe: Seit Freitag (2. Juni) wird die 14-jährige Luisa Sophie Forizs aus Drebkau (Landkreis Spree-Neiße) vermisst. Die Jugendliche sei an dem Tag nicht nach Hause gekommen. Früh morgens sei noch mit der Bahn nach Cottbus gefahren, um zur Schule zu gehen.

Zeuge berichtet, Vermisste Jugendliche (14) am Tag des Verschwindens gesehen zu haben

Ein Zeuge sagte gegenüber der Polizei, das vermisste Mädchen am besagten Tag nachmittags noch gesehen zu haben. Demnach habe er gesehen, wie die Jugendliche in „Streit mit einer männlichen Person am Bahnsteig in Leuthen“ (Ortsteil von Drebkau) ausgebrochen sein soll. Das Wortgefecht habe zwischen 16 und 17 Uhr stattgefunden. Seitdem fehlt von Luisa Sophie jede Spur.

Die Polizei wendet sich daher nun an die Öffentlichkeit. Wer hat Luisa Sophie gesehen? Die Jugendliche wird in der Pressemitteilung der Polizei folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1.60 Meter groß.

Braune schulterlange Haare.

Zuletzt soll sie eine graue Nike-Jacke, ein weißes T-Shirt mit lila Herz-Print und grauer Sporthose von Nike getragen haben.

Dazu schwarze Nike-Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack.

Alter: 14 Jahre.

Seit Tagen vermisst: Mädchen (14) könnte sich noch in Cottbus aufhalten

Nach dem aktuellsten Stand vermutet die Polizei das vermisste Mädchen im Stadtgebiet Cottbus, wo auch ihre Schule ist (Paul-Werner-Gesamtschule). Ob sie sich in unmittelbarer Nähe des Schulgeländes aufhält, ist fraglich. Mögliche und sachdienliche Hinweise bittet die Polizei an folgende Adresse weiterzuleiten:

Polizeidirektion Süd

Pressestelle



Juri-Gagarin-Straße 16

03046 Cottbus



Telefax: 0355 4937-2002

Email: pressestelle01.pdsued@polizei-internet.brandenburg.de



Telefon: 0355 4937–2020 Auch über die Homepage können Hinweise abgegeben werden.

Immer wieder kommt es zu Vermisstenfällen. Zu dem wohl bekanntesten der vergangenen Jahre zählt der noch immer ungelöste Fall um das britische Mädchen Maddie McCann. Doch auch in Deutschland verschwinden etliche Kinder und Jugendliche jedes Jahr spurlos. Laut Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) seien im Laufe des Jahres 2022 schätzungsweise 76.700 Jugendliche als vermisst gemeldet worden.

Oftmals tauchen die Minderjährigen nach einigen Tagen wieder auf. Noch immer als vermisst gilt dagegen Rebecca Reusch: die damals 15-Jährige verschwand 2019, nachdem sie im Hause ihrer Schwester und ihres Schwagers übernachtet hatte. (rku)