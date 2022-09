Wetter in Deutschland spielt verrückt: Ex-Hurrikan bringt Hitze und Starkregen – Sogar Wintereinbruch droht

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Das Wetter in Deutschland könnte aktuell eher dem April entspringen. Neben 30-Grad-Temperaturen, Starkregen und Überschwemmungen droht nun auch der erste Wintereinbruch.

Offenbach - Der Herbst zeigte sich bereits ein erstes Mal, Regen und frische Temperaturen überraschten Deutschland in den vergangenen Tagen vielerorts. Für kurze Zeit kehrt nun jedoch der Sommer zurück, es wird sonnig und warm. Schuld an dem Wärme-Schub ist ein Ex-Hurrikan, der warme Luftmassen von der Iberischen Halbinsel bis zu uns nach Deutschland schiebt. Doch das sommerliche Gefühl bleibt nicht lang, schon bald kehrt sintflutartiger Regen ein.

Wetter: Der Sommer kehrt zurück! Ex-Hurrikan pumpt warme Luftmassen nach Deutschland

Die dunklen und nassen Tage sind erst einmal vorbei, das Regenwetter macht zumindest für ein paar Tage eine Pause. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de) gegenüber dem Wetterportal wetter.net erklärt, ist der Ex-Hurrikan unter anderem dafür verantwortlich, dass warme Luftmassen von der Iberischen Halbinsel bis nach Deutschland gepumpt werden. Zunächst werden bis zu 25 Grad erwartet, am Dienstag sollen im Südwesten sogar bis zu 30 Grad möglich sein. Doch allzu lang dürfte das sommerliche Hoch nicht andauern, bereits am Mittwoch soll demnach eine „markante Luftmassengrenze“ anrücken. Die Folge: stellenweise sintflutartiger Regen. „Es ist eine sehr scharfe Grenze. Es drohen volle Keller und Aquaplaning“, so Jung weiter.

Der erste Winter-Einbruch droht - Wetter in Deutschland spielt verrückt

Wie der Wetter-Experte weiter erklärt, soll an der „markanten Luftmassengrenze“ immer wieder starker Regen über Stunden fallen. „Das kann natürlich hier und da zu viel sein für einige Bäche. Es drohen Überschwemmungen und Aquaplaning auf den Straßen“. Zeitgleich „stürzen die Höchstwerte in den Keller“, sogar Schnee könnte schon bald in vereinzelten Regionen drohen. Wie Wetter-Experte Dominik Jung erklärt, kann dies am Wochenende in den Alpen bis auf 1300 Meter Höhe vorkommen. „Der erste Wintereinbruch der Saison steht bevor. In den Alpen wird es weiß“.

Ab Donnerstag sollen sich dann auch die Temperaturen dem Herbst anpassen, zwischen 15 bis 20 Grad müssen dann in den Niederungen erwartet werden. Nachts können die Temperaturen stellenweise unter 10 Grad fallen, nächste Woche möglicherweise sogar unter fünf Grad. „Es wird richtig frisch werden. Der Herbst schein sich langsam einzunisten.“