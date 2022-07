„Hitze 2.0“ rollt auf Deutschland zu - schon am Wochenende wieder Extrem-Temperaturen

Von: Kai Hartwig

Kaum hat sich die Hitze-Welle in Deutschland samt Rekord-Werten in mehreren Bundesländern beruhigt, steht schon das nächste heiße Wetter unmittelbar bevor.

München – Die Hitze-Welle hat Europa derzeit fest im Griff. In vielen Ländern stiegen die Temperaturen deutlich über die 30 Grad, zahlreiche Waldbrände wüten in vielen Ländern. Auch Deutschland ächzte dieser Tage unter der Sommerhitze. Teils stieg das Thermometer sogar über die 40-Grad-Marke. Das Wetter präsentiert sich heiß wie selten zuvor.

Wetter in Deutschland: Sechs Bundesländern stellen Hitze-Rekord auf

In sechs Bundesländern wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Mittwoch (20. Juli) die höchsten Werte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erreicht. Baden-Württemberg stellte nach DWD-Angaben einen neuen Hitzerekord für das Bundesland auf. In Bad Mergentheim-Neunkirchen zeigte das Thermometer mit 40,3 Grad den bisherigen bundesweiten Rekordwert für 2022 – und knackte damit auch die fast 19 Jahre alte Bestmarke von 40,2 Grad. Die wurde am 13. August 2003 in Freiburg erzielt. In Hamburg-Neuwiedenthal wurden in der Spitze 40,1 Grad gemessen, ebenfalls ein Allzeit-Rekord für die Hansestadt.

Auch in den kommenden Tagen ist wieder Abkühlung im Wasser dringend nötig. Die Hitze kehrt zurück. © Sven Hoppe/dpa

Mit exakt 40 Grad stellten auch Barsinghausen-Hohenbostel (Niedersachsen) und Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt) neue Hitzerekorde für ihr Bundesland auf, ebenso Boizenburg (39,4/Mecklenburg-Vorpommern) und Grambek (39,1/Schleswig-Holstein). Den Wetter-Rekord für Deutschland halten seit dem 25. Juli 2019 mit Duisburg-Baerl und Tönisvorst zwei Orte in Nordrhein-Westfalen, die damals 41,2 Grad zu verzeichnen hatten.

Wetter: Es bleibt heiß – Hitze kehrt in Deutschland schon am Wochenende zurück

Der Donnerstag (21. Juli) brachte nun aber reichlich Abkühlung. Die Temperaturen sanken vielerorts deutlich unter die 30-Grad-Marke. In Bayern und Teilen von NRW sowie im äußersten Norden kam sogar etwas Niederschlag in Form von Regen runter. Doch die nächste Hitze-Welle steht uns wohl schon zum Wochenende bevor. „Dann kommt die Hitze 2.0“, kündigte Meteorologe Dominik Jung bei Wetter.net an: „Es wird aus Südwesteuropa wieder sehr heiß.“

Spätestens am Sonntag (24. Juli) werden in weiten Teilen Deutschlands wieder Werte deutlich über 30 Grad erreicht, laut DWD-Prognose vor allem in der Mitte und im Süden der Bundesrepublik. Die Temperaturen steigen dann weiter an. Schon am Montag (25. Juli) kratzt das hochsommerliche Wetter wohl wieder an der 40-Grad-Marke, meinte Meteorologe Jung. Besonders heiß wird es demnach mit „bis zu 39 Grad am Oberrhein“, außerdem 35 bis 38 Grad in den ostdeutschen Bundesländern.

Und Jung ergänzte, dass es wohl auch im August noch heiß und trocken bleiben dürfte. „Der Sommer 2022 scheint damit einer der wärmsten seit 1881 werden zu wollen, in Europa und auch in Deutschland“, mutmaßte der Wetter-Experte. Ob im Sommer 2022 dann auch der deutsche Wetter-Rekord von 41,2 Grad gebrochen wird, bleibt abzuwarten. (kh)