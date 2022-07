Wegen Juni-Hitzewelle: Zahl der Sterbefälle gestiegen

Von: Michelle Brey

Im Juni machte eine Hitzewelle in Deutschland den Menschen zu schaffen. Auch im Juli soll es erneut sehr heiß werden. © Fredrik von Erichsen/dpa

Während auf Deutschland die nächste Hitzewelle zukommt, ließen hohe Temperaturen die Sterbefälle im Juni steigen. Das ergeben Daten des Statistischen Bundesamtes.

München - Die Hitzewelle hat im Juni die Zahl der Sterbefälle in Deutschland steigen lassen. 78.298 Menschen seien gestorben - dies seien acht Prozent mehr als im Schnitt des Monats Juni der Jahre 2018 bis 2021. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag (12. Juli) in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen seien vor allem in der zweiten Monatshälfte erhöht gewesen. Das Wetter in Deutschland war zu diesem Zeitpunkt von sehr hohen Temperaturen geprägt.

Wegen Hitzewelle im Juni: Zahl der Sterbefälle gestiegen

Das Wetter im Juni 2022: Ein Rückblick In der Tat zeigte sich der Juni 2022 von seiner hochsommerlichen Seite. Es sei insgesamt ein „außergewöhnlich warmer, sehr trockener und überaus sonnenscheinreicher Sommermonat“ gewesen, bilanzierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Neben „gemächlichem Grill- und Badewetter“, seien auch „sengende Hitzetage und eine außergewöhnliche Trockenheit“ sowie „heftige Gewitter, Starkregenfälle und Hagelschlag“ beobachtet worden. Besonders im Osten wurden „brütend heiße Tage“ verzeichnet, so der DWD. Der Höchstwert wurde am 19. Juni in Dresden-Strehlen und in Cottbus mit 39,2 °C gemessen.

In den beiden Wochen vom 13. bis zum 26. Juni hätten die Sterbefälle mit einem Plus von zehn beziehungsweise 14 Prozent deutlich über den Vergleichswerten gelegen. „Dass im Zuge von Hitzewellen die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein bekannter Effekt, der auch in den Vorjahren beobachtet wurde“, erklärte das Statistische Bundesamt.

Zunahme der Sterbefälle - auch wegen Corona?

Ein direkter Einfluss der Coronavirus-Pandemie sei dagegen unwahrscheinlich. Zwar verzeichne das Robert-Koch-Institut ab der Woche vom 13. bis zum 19. Juni mehr Covid-19-Fälle, die Zahl schwerer Erkrankungen sei aber noch nicht deutlich angestiegen, erklärte das Bundesamt. Dabei sei der Vergleich bislang nur bis zum 19. Juni möglich, betonten die Statistiker.

Im Mai lag die Zahl der Sterbefälle sechs Prozent über dem Durchschnitt, im April waren es fünf Prozent. Insgesamt registrierte das Statistische Bundesamt einen späteren saisonalen Rückgang der Sterbefallzahlen als in den Vorjahren. Dies führte es auf Corona und eine saisonal untypische Grippewelle im April und Mai zurück.

Indes werden für Deutschland auch im Juli wieder Extrem-Temperaturen erwartet. Ob die 40-Grad-Marke wohl geknackt wird? Ein Experte rückte zwei konkrete Tage in den Fokus - und warnte vor einem „stillen Unwetter“. (mbr mit dpa)