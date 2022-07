Jahrestag der Flutkatastrophe: Steinmeier und Scholz bei Gedenkveranstaltungen

Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz: Eine Drohnen-Aufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach dem Unwetter in Erftstadt. © David Young/dpa

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen finden heute zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Berlin – Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier besucht am Donnerstag (11.00 Uhr) das schwer getroffene Ahrtal. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will er sich über den Stand des Wiederaufbaus informieren. Dreyer ordnete für Donnerstag in Rheinland-Pfalz Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an.

Am Nachmittag findet in Euskirchen ein ökumenischer Gedenkgottesdienst als zentrale Gedenkveranstaltung statt, an dem auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) teilnimmt.

Zu der Gedenkfeier in der Kirche Herz Jesu werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Hinterbliebene der Opfer erwartet. Zeitgleich findet eine Gedenkveranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr statt.

Flutkatastrophe im Juli 2021 fordert rund 190 Menschenleben

Bei dem Hochwasser nach extremen Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 kamen mindestens 184 Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ums Leben. Hunderte weitere wurden verletzt. Tausende haben in den Fluten ihre zu Hause verloren. Auf rund 40 Kilometern an der Ahr wurden rund 9.000 Gebäude sowie Straßen, Brücken, Schienen, Gas-, Strom- und Wasserleitungen zerstört oder schwer beschädigt. Videos von waghalsigen Rettungseinsätzen kursierten in den sozialen Medien. Die Lage war dramatisch. Für den Wiederaufbau stellen Bund und Länder 30 Milliarden Euro bereit. Doch vieles ist vor Ort noch im Argen. Die Gelder fließen schleppend. Auch ein Jahr nach der Flut ist die politische Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen. Wer trägt die Verantwortung?

„Ausmaß konnte niemand vorhersehen“

„Das Ausmaß dieser Katastrophe konnte so niemand voraussehen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Interview mit den ARD-„Tagesthemen“ am Mittwochabend. Sie sehe keine Veranlassung, sich im Namen der Landesregierung zu entschuldigen. „Wir müssen der Frage nachgehen, warum der Katastrophenschutz nicht funktioniert hat, und was müssen wir vor allem tun für die Zukunft.“(afp/dpa)