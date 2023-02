Indianer-Motivwagen in Düsseldorf – laut indigener Person „rassistisch“

Ein weiteres großes Thema ist die Kostüm-Auswahl an Karneval. Immer wieder wurde darüber diskutiert, ob Indianer-Kostüme okay oder ein No-Go sind. Ein Mottowagen beim Rosenmontagszug in Düsseldorf greift das Thema kulturelle Aneignung auf. © Federico Gambarini/dpa

Auf TikTok geht ein Video viral, in dem eine indigene Person den Indianer-Umzugswagen beim Düsseldorfer Karneval als „rassistisch“ bezeichnet.

Immer wieder wird die Debatte geführt, ob man sich an Karneval als „Indianer“ verkleiden kann, oder ob es kulturelle Aneignung ist. Eine TikTokerin geht nun noch einen Schritt weiter: Sie postet am Rosenmontag ein Video, in dem sie Menschen beim Düsseldorfer Karnevalsumzug konfrontiert, die sich als indigene Personen verkleidet haben. Auch der Indianer-Motivwagen bekommt in ihrem Video sein Fett weg.

