Psyche, Tatwaffe und Wurzeln in Bayern: Was bislang über den mutmaßlichen Täter Philipp F. (35) bekannt ist

Von: Lia Stoike

Am Donnerstagabend fielen in Hamburg Schüsse. Menschen wurden verletzt und getötet. Was über den Täter bisher bekannt ist.

Hamburg – Am Donnerstagabend ereignete sich in Groß Borstel, einem Stadtteil von Hamburg, ein Amoklauf. Der Täter schoss während einer Veranstaltung der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas auf die anwesenden Menschen. Zuvor war er offenbar durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. „Dieser Amoklauf wurde von dem 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen Philipp F. begangen“, teilte die Polizei am Freitag bei einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand mit. Das ZDF warnte am Abend noch die Bevölkerung während der Sendung von Maybrit Illner.

Amoklauf in Hamburg: Der Täter war Philipp F. – Was über den Hamburger bekannt ist

Der Täter war bis vor einem Jahr selbst Mitglied der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas. Er hatte die Gemeinschaft zwar freiwillig verlassen, jedoch offenbar nicht im Guten. Philipp F. war ledig, er lebte und arbeitete seit 2014 in Hamburg, wuchs aber in Bayern auf. Es ist bekannt, dass er als Sportschütze seit dem 12. Dezember 2022 legal eine Waffe besaß. F. verwendete die Pistole des Modells Heckler und Koch P30 als Tatwaffe. Es gibt keine bekannten Verfahren oder Strafanzeigen gegen den 35-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Hamburg mitteilte.

Gegen 21 Uhr begann am Donnerstagabend der Täter das Feuer in einem Gemeindezentrum. Er erschoss sieben Menschen und sich selbst. © Elias Bartl

Was bisher über den Täter von Hamburg bekannt ist auf einen Blick

Auch Philipp F. wurde tot im Gebäude der Zeugen Jehovas aufgefunden. Neben dem Körper lag eine Waffe. Offenbar richtete der Täter die Pistole gegen sich selbst, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die bekannten Details im Überblick:

Der 35-jährige Deutsche Philipp F. hat den Amoklauf in Hamburgs Stadtteil Groß-Borstel begangen.

Philipp F. wuchs in Bayern auf und war ledig. Seit 2014 lebte und arbeitete er in Hamburg.

Vor einem Jahr hatte der deutsche Staatsbürger die Glaubensgemeinschaft Jehovas Zeugen verlassen, offenbar nicht im Guten.

Der Täter besaß als Sportschütze legal eine Pistole des Modells Heckler und Koch P30. Die Waffe wurde bei der Tat verwendet.

Laut der Staatsanwaltschaft Hamburg gab es keine Verfahren oder Strafanzeigen gegen den Täter.

Bereits im Januar gab es einen anonymen Hinweis an die Waffenbehörde.

In dem Schreiben wurde vor Philipp F. gewarnt: Er leide unter psychischen Problemen, würde sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Der bis heute unbekannte Absender erwähnte auch eine Wut des Täters gegen religiöse Anhänger, insbesondere Jehovas Zeugen und seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Es gibt bisher keine Hinweise auf ein Motiv des Täters, eine politische Motivation liegt offenbar nicht vor.

Warnung an die Waffenbehörde: Täter litt laut anonymem Hinweis an psychischen Problemen

Pikant: Im Januar 2023 ging bei der Waffenbehörde ein anonymer Hinweis ein, der vor Philipp F. warnte. In einem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass der Täter unter psychischen Problemen litt. Ärztlich bestätigt sei das allerdings nicht, da F. eine Diagnose verweigerte. Der anonyme Absender erwähnte auch eine gewisse Wut des Amokläufers, die sich gegen religiöse Anhänger, insbesondere Jehovas Zeugen und gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber richtete.

Polizeipräsident betont fehlende „Rechtsgrundlage für psychologisches Gutachten“

Der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer gab in einer Pressekonferenz bekannt: „Die Kollegen sind dem Hinweis nachgegangen, haben sich ein Bild gemacht und am Ende der Maßnahmen gesagt, dass sie keine Rechtsgrundlage haben, ein psychologisches Gutachten zu erstellen oder die Waffenerlaubnis zu entziehen.“ Das sei bereits überprüft worden.

Stadtteil: Groß Borstel Fläche: 4,5 km² Bezirk: Hamburg-Nord Einwohner: 10.224 (31. Dez. 2021)

Die Kontrollen seien demnach rechtlich gesehen ausreichend gewesen, aber angesichts der Tat erschienen sie jetzt unzureichend, hieß es dazu weiter in der Pressekonferenz. Jetzt müsse geschaut werden, was besser gemacht werden könne. Der Polizeipräsident stellt klar: „Man muss unterm Strich sagen, dass ein anonymes Hinweisschreiben für sich genommen keine Grundlage ist, auf der man Maßnahmen treffen kann.“ Das sei ein klarer Auftrag an die Politik. Die Tat hat die Stadt Hamburg erschüttert. Ein Augenzeuge, der den Vorfall filmte, äußerte sich in einem Interview mit 24hamburg.de zum Geschehen.

