„Lärmbelästigung durch Dauerlüften“: Brisanter Anwohner-Zettel im Hausflur wird hitzig diskutiert

Von: Yannick Hanke

Stoß- oder Dauerlüften im Sommer? Eine Frage, die auch auf einem auf Instagram kursierenden Zettel aufgegriffen wird. Reichlich Ärger scheint vorprogrammiert.

München – Kaum, dass es wärmer wird, heizen sich auch die Gemüter auf. Im Straßenverkehr wird noch weniger als sonst auf die geltenden Regeln geachtet, beim Einkauf im Supermarkt kommt das Fehlen vom Lieblings-Softdrink einem Super-GAU gleich. Auch auf dem Campingplatz benimmt sich manch einer daneben und erhält die Quittung in Form pikanter Zettel. Die Temperaturen machen sich aber auch in Mehrfamilienhäusern bemerkbar – und schlagen mitunter auf die Stimmung.

Davon zeugt das Foto eines Zettels, welches auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ kursiert. Die „Lärmbelästigung durch Dauerlüften“ steht dabei im Fokus.

„Lärmbelästigung durch Dauerlüften“: Zettel weist aufs Unterlassen der „Dauerkippstellung der Fenster“ hin

Das Foto des Zettels hatte eine Frau namens Laura bei „notesofgermany“ eingereicht, aufgenommen wurde es in Düsseldorf. Die Frau scheint Bewohnerin des Hauses zu sein, in dem der eingangs erwähnte Zettel mutmaßlich im Hausflur oder Treppenhaus befestigt wurde. Auf diesem wird darum gebeten, „die Dauerkippstellung der Fenster“ zu unterlassen. Dieser Bitte sind drei Ausrufezeichen angefügt, um den Ernst der Lage zu unterstreichen.

Die Begründung wird direkt hinterher geliefert. So sei die „Lüftungswirkung“ der gekippten Fenster eher gering. Mehr noch: „Offene Fenster bewirken permanenten 365/24/7 Lärm (Zuglärm), konstanten, unangenehmen Luftzug, Unterkühlung und enorme Heizkosten (Winter)“, schreibt der Verfasser oder die Verfasserin vom Zettel. Zusätzlich würden sie im Sommer „unerträgliche Hitze“ verursachen. Immerhin ist nicht die Rede von „cannabinoiden Rauchgerüchen“, wie sie in einem anderen Mehrfamilienhaus vorzukommen scheinen.

„Selten so einen Schwachsinn gelesen“: Zettel im Hausflur zum „effektiverem“ Lüften wird hitzig diskutiert

Kaum, dass die Hausbewohner wohl all diese Punkte gelesen und verdaut haben, folgt noch ein Tipp, um die vermeintliche „Lärmbelästigung durch Dauerlüften“ zu vermeiden. So wird zum Stoßlüften aller Fenster geraten, und zwar jeweils für zehn Minuten am Morgen, den Tag über und nachts. Denn das sei „effektiver“.

Unkommentiert bleibt das Foto des Zettels auf dem Instagram-Kanal von „notesofgermany“ natürlich nicht. Mal heißt es „Selten so einen Schwachsinn gelesen“, mal ist die Rede von der „schrittweise“ erfolgenden Entmündigung. „Sag mir, dass du Deutscher bist, ohne zu sagen, dass du Deutscher bist“, lautet ein Kommentar, der gängige Klischees aufgreift, die sich – wie in diesem Fall – auch bewahrheiten. Soweit also zur Riege derer, die den Hinweis im Treppenhaus für überzogen halten.

„Dauerkipper“ auf „Kippmission“: Manche Instagram-Nutzer pflichten Zettel-Verfasser bei

Doch gibt es auch die Fraktion, die dem unbekannten Verfasser respektive der nicht bekannten Verfasserin beipflichtet und konstruktives zur Diskussion beitragen möchte. Eine Nutzerin berichtet von einem „Dauerkipper“ bei ihr im Haus, der es nicht kapieren würde. Dieser würde sogar durch Treppenhaus pirschen und sich dabei auf „Kippmission“ befinden.

Auf diesen Erfahrungsbericht wird wiederum direkt eingegangen und die Kaufempfehlung für Zugluftstopper ausgesprochen. „Sind bei uns überall in der Wohnung an jeder Tür, weil es teilweise gestört hatte. Jetzt gibt es kein Problem mehr“, heißt es in den Kommentaren auf Instagram.

Der Top-Kommentar, der bereits über 160 Likes aufweist, trägt zwar nichts Sachdienliches zur Diskussion bei, spricht aber das Offensichtliche an: „Sorry, nicht laminiert und damit ungültig“. Wie wohl der Verfasser oder die Verfasserin reagieren wird? Für weit weniger Diskussion sorgt da der Pfand-Zettel, der seinem Besitzer eine stolze Summe eingebracht hat – und fast 3000 Bierflaschen ausweist. (han)