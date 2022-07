40 Grad in Deutschland! Die große Hitze ist im Anmarsch - Experte: Entwicklung wie in Italien

Von: Jennifer Lanzinger

Hitze in Deutschland: Eine Frau schützt sich mit einem Schirm vor der Sonne. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Sommer nimmt weiter an Fahrt auf, eine Hitze-Welle wird Deutschland schon bald flächendeckend überziehen. Ein Wetter-Experte zieht nun sogar Parallelen zu Italien.

Wiesbaden - Lange hatte der Sommer auf sich warten lassen, die nun angekündigte Hitze dürfte dem ein oder anderen aber so gar nicht schmecken. Vielerorts sind Werte um die 40 Grad in Deutschland zu befürchten, ein US-Wettermodell hatte vor wenigen Tagen sogar zeitweise bis zu 46 Grad angekündigt. Doch wann genau rollt die große Hitze-Welle nun tatsächlich an?

Wetter in Deutschland: Bis zu 40 Grad in Deutschland erwartet - Experte mit Italien-Vergleich

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: ganz so heiß, wie US-Wettermodelle es zunächst befürchtet hatten, scheint die Hitze in Deutschland dann doch nicht zu werden. Zeitweise hatten die Berechnungen bis zu „45 oder gar 46 Grad für Deutschland gezeigt“, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber dem Wetterportal wetter.net erklärt. Doch trotzdem muss sich Deutschland vielerorts auf heiße Temperaturen einstellen, bis zu 41 Grad können es demnach trotzdem noch werden.

Mit den ganz hohen Temperaturen ist laut Jung jedoch erst ab Sonntag oder gar ab nächstem Montag zu rechnen. „Das weitaus größere Problem ist ohnehin die große Trockenheit. In den kommenden 7 Tagen ist weiterhin kein Regen in Sicht“, so Jung weiter. Der Wetter-Experte nimmt dabei auch Bezug auf die extreme Dürre in Italien, dort ist bereits seit Wochen eine Diskussion um das mögliche abpumpen des Gardasees entbrannt. „Nicht nur Norditalien erlebt eine Dürre, auch in Deutschland ist wieder eine große Dürre entstanden“, so der Experte in einer Mitteilung.

Experte spricht von Steppe in Deutschland - Wie schlimm wird die Hitze-Welle wirklich?

„Weit verbreitet herrscht im Land eine große Trockenheit, ja sogar schon wieder Dürre. Dabei ist es völlig egal, ob es in den nächsten Tagen 30, 35 oder 40 Grad geben wird, die Dürre geht so oder so weiter und wird sich verschlimmern. Wir brauchen dringend Regen und den weit verbreitet in Deutschland“, so Jung weiter. „Deutschland wird zur Steppe“.

