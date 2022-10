Hell, groß und besonders mystisch: Am 9. Oktober steht der Jägermond am Himmel

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Ein Vollmond steckt voller Mystik. Vor allem dann, wenn die Scheibe ungewöhnlich groß am Himmel steht - so wie der Jägermond. Was den Oktober-Vollmond so besonders macht und wann er am besten zu bestaunen ist.

München - Die Nächte Anfang Oktober sind ungewöhnlich hell. Freilich liegt das an dem besonderen Vollmond, der an diesem 9. Oktober 2022 als große Scheibe am Himmel steht: der Jägermond. Für empfindliche Menschen, die wegen des Vollmonds unter Nervosität oder Schlafstörungen leiden, ist das nicht die angenehmste Zeit des Monats.

Der Name des Oktober-Vollmonds, des Jägermonds, geht auf indianische und europäische Traditionen zurück. Ihnen zufolge nutzten Jäger das helle Licht des Vollmonds, um auch in der Dunkelheit Beute zu finden - besonders die Tiere, die sich im Herbst ihren Winterspeck auf den Feldern anfressen. Den Jägern war es im Schein des Jägermonds ein Leichtes, sie zu fangen - und sich vor den langen Wintermonaten so selbst ausreichend Vorräte anzuhäufen.

Jägermond: Warum der Vollmond im Oktober besonders groß und mystisch ist

Der Jägermond macht nicht nur wegen seines Namens auf sich neugierig. Auch seine Größe und Helligkeit scheint deutlicher hervorzutreten als bei anderen Monden. Erklären lässt sich das mit dem Mondzyklus: Im Oktober geht der Vollmond früh am Abend auf, bereits kurz nach Sonnenuntergang, und steht in der Nähe zum Horizont. Die Scheibe wirkt daher besonders groß - und rot.

Die blutrote Farbe, die dem Jägermond auch zu dem Namen Blutmond verholfen hat, ist eine Täuschung des Auges: Weil der Mond so nah am Horizont erscheint, sehen wir ihn durch eine dickere Atmosphäre. Diese wiederum lässt rotes Licht durch und streut blaues Licht, was den Vollmond aus unserer Sicht rötlich einfärbt.

Tatsächlich ist es daher eine Illusion, dass der Jägermond größer und heller ist als ein anderer Vollmond. Das verringert allerdings nicht die Faszination, die von ihm ausgeht - und zwar seit Jahrhunderten. In vielen Kulturen, unter anderem der europäischen, chinesischen und indischen, nahm man die hellen Nächte unter dem Oktober-Vollmond zum Anlass von Festen, die oft auch den Beginn der Erntezeit und den Wechsel der Jahreszeit feierten.

Die Namen der Monde im Kalenderjahr

Dass den Monden Namen verliehen wurden, hat eine praktische Funktion: In der Regel hängt der Mondname mit der Jahreszeit oder wichtigen saisonalen Terminen in der Landwirtschaft zusammen. Eine Liste aller Vollmond-Namen:

Januar-Vollmond: Wolfsmond

Februar-Vollmond: Schneemond

März-Vollmond: Wurmmond

April-Vollmond: Ostermond, Pink Moon

Mai-Vollmond: Wonnemond

Juni-Vollmond: Brachmond

Juli-Vollmond: Heumond

August-Vollmond: Erntemond

September-Vollmond: Herbstmond

Oktober-Vollmond: Jägermond, Erntemond

November-Vollmond: Frostmond

Dezember-Vollmond: Julmond, Kalter Mond

Wann der Jägermond am besten zu sehen ist

In diesem Jahr ist die Nacht des Jägermonds am 9. Oktober. Wenn es das Wetter zulässt, erscheint der Vollmond bereits kurz nach Sonnenuntergang am Himmel und erhellt die Nacht. Der Mythos, dass mit einem Vollmond auch ein Wetterwechsel einhergeht, lässt sich übrigens nicht mit Fakten belegen. Allerdings hängt es mit der Temperatur zusammen, wie deutlich der Himmelskörper von der Erde aus zu erkennen ist: Je kälter die Nacht ist, desto weniger Wolken sind am Himmel. An einem frischen Herbstabend lässt sich der Jägermond also besonders gut bestaunen.

Ein blutroter Oktober-Vollmond passt auch gut zum Gruseln an Halloween. Dass der Jägermond am Halloween-Abend zu sehen ist, kommt allerdings sehr selten vor. Das letzte Mal, dass der Vollmond genau auf den 31. Oktober gefallen ist, war vor zwei Jahren. Nun heißt es: abwarten. Erst in 15 Jahren steht der blutrote Jägermond wieder an Halloween am Himmel. (kuc)