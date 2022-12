Hamburger Chef nimmt keine jungen Leute mehr: „Müssen nach sechs Stunden zum Yoga“

Sehr gut! Warum wird Arbeit so gering eingeschätzt? Arbeit ist sehr viel mehr, z.B. soziale Kontakte. Schade das Sie nicht so gerne in Ihrer FA arbeiten aber trotzdem das durchziehen, liegt möglicherweise am BerufsUmfeld, aber Respekt vor Ihnen!!

Ich bin auch Boomer. Aber auch ich habe Tage (Uhrzeiten), an denen ich möglichst nicht arbeiten möchte um Sport etc. zu machen.

Der Chef richtet das so ein. Auf der anderen Seite weiß er, wenn wirklich Not am Mann ist, braucht er nur anrufen und ich komme. Egal wann.

Nennt sich gegenseitige Rücksichtnahme.

Wenn der Chef nur fordert, aber nicht gibt, wird das nichts. Er sollte froh sein wenn seine Mitarbeiter Yoga oder Sport machen, langfristig gesehen gibt das weniger Personalausfall.