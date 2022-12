Apothekerverband warnt bei Kater-Wundermittel Elotrans vor Lieferengpässen

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Das Durchfallmedikament Elotrans soll bei einem Kater angeblich wie ein Wundermittel wirken. Die Folge sind leere Regale in den Apotheken.

Berlin - Das Arzneimittel Elotrans des Pharmaherstellers Stada soll mit den darin enthaltenen Salzen (Elektrolyte) und der Glucose den Flüssigkeitsmangel bei Durchfallerkrankungen ausgleichen. Es kann die Dauer von Durchfall verkürzen und das Wohlbefinden bei Magen-Darm-Erkrankungen verbessern. Das rezeptfreie Mittel in Pulverform kostet pro Dosis rund 70 Cent und wird, in einem Glas Wasser aufgelöst, getrunken.

Lieferengpass bei Durchfallmedikament: Elotrans wird als Anti-Kater-Mittel missbraucht

Doch nun gib es einen Lieferengpass bei Elotrans, dessen Ursache allerdings nicht wie bei anderen, knapp gewordenen Medikamenten die Produktionsverlagerung nach Asien ist. Anscheinend haben Verbraucher einen andere Verwendung für Elotrans für sich entdeckt: „Ich missbrauch das Zeug seit über 10 Jahren schon gegen Kater“, schreibt ein Nutzer auf dem Instagram-Account von Elotrans, das über 12.000 Follower hat.

Auch in weiteren Kommentaren in sozialen Medien und in den Bewertungen von Onlineshops ist oft von einer Einnahme vor oder während einer Partynacht die Rede.

Auch auf der Instagram-Seite von Elotrans wurde mit dem Ruf eines Anti-Kater-Mittels gespielt. © Screenshot / instagram.com/elotrans.de

Lieferengpass bei Durchfallmedikament: Ursache ist die große Nachfrage von Partymachern

Es scheint ein so großer Anti-Kater-Hype um Elotrans entstanden zu sein, dass sich sogar der Apothekerverband damit befasst. „Es gibt einen Lieferengpass, weil die Nachfrage so groß ist“, erklärt Stefan Fink, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Bei vielen Großhändlern sei das Medikament derzeit nicht verfügbar. Die Folge: In mehreren Apotheken stehen die Elotrans-Regale leer, auch online ist das Medikament oft ausverkauft.

Das Problem der Lieferschwierigkeiten sei im Sommer in den Apotheken aufgeschlagen, sagt Fink. Der ABDA-Vorstand führt das auf den Hype im Netz zurück: „Es scheint wirklich einen starken Zusammenhang zu geben.“ Die große Nachfrage habe wiederum zu Lieferengpässen geführt. Zuletzt habe er im August die Möglichkeit gehabt, für seine Apotheke eine größere Menge von Elotrans einzukaufen.

Durchfallmedikament Elotrans: Es gibt preiswertere Alternativen, die mindestens genauso gut helfen.

Starker Alkoholkonsum könne sich auf den Elektrolythaushalt im Körper auswirken, erklärt Heiner Wedemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). In diesem Fall führe die Einnahme von Elotrans eventuell zu einer Verbesserung, sagt Wedemeyer und schränkt ein: „Aber die Effekte werden nicht groß sein.“

Kater Zu den Symptomen eines durch zu viel Alkohol verursachten Katers zählen laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung etwa Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit und ein generelles Krankheitsgefühl.

Da das Medikament einen anderen Sinn habe, als einen Kater zu bekämpfen, fordert der Apotheker Fink mehr Aufklärung. Er nennt als Anwendungsbeispiele Säuglinge und Kleinkinder mit starken Durchfallerkrankungen oder Fernreisende, die sich präventiv schützen wollen. Wer dagegen Alkohol trinke, solle das lieber mit mineralhaltigen Getränken wie Apfelsaft ausgleichen.

Durchfallmedikament Elotrans: Übermäßiger Konsum schadet Anwender

Nach Finks Worten ist es „nicht notwendig, dass man Medikamente für Säuglinge wegkauft“. Denn, wie es im Beipackzettel der Arznei heißt: „Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern können Durchfälle, besonders bei gleichzeitigem, unstillbarem Erbrechen, rasch zu schweren Krankheitserscheinungen führen.“ Dazu zählen Bewusstseinstrübungen und Schocks.

Zudem kann ein übermäßiger Elotrans-Konsum Nebenwirkungen nach sich ziehen. So kann es zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln - etwa Herzmedikamenten - kommen, erklärt Apotheker Fink. Wer zu viel davon trinke, setze seinem Mineralhaushalt auch der Gefahr aus, zu kippen.