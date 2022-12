Bettenschwund in Kinderkliniken: 2021 wurden fast 300 abgebaut – „Skandalöse Logik“

Von: Marcus Giebel

Wohl dem, der in Deutschland noch ein freies Bett in einer Kinderklinik findet. Seit Jahren wird deren Zahl runtergefahren. Dafür setzt es Kritik aus der Opposition. Der Gesundheitsminister beruhigt jedoch.

München – Einige Krankenhäuser in Deutschland sind überfüllt. Was wegen der Corona-Pandemie speziell für die Intensivstationen befürchtet wurde, betrifft nun die Kinderstationen oder spezielle Kliniken für Kinder. Denn die akute Welle der Atemwegsinfektionen hat immer mehr Einweisungen zur Folge.

Die Medizinervereinigung Divi nannte die Lage auf Kinder-Intensivstationen bereits „katastrophal“. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Entwicklung für „sehr besorgniserregend“. Kritik am SPD-Politiker setzt es aus der Opposition. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schimpft: „Das Gesundheitssystem ‚spart‘ bei unseren Kleinsten, weil sie sich nicht ‚rechnen‘. Diese skandalöse Logik muss ein Ende haben.“

Kinderkliniken bauen Betten ab: 2021 weniger als 26.000 in ganz Deutschland

Er bekam schwarz auf weiß, dass die derzeitige Notlage zum Teil auch hausgemacht zu sein scheint. Denn aus Daten des Statistischen Bundesamtes geht auf Nachfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, dass deutsche Kinderkliniken im vergangenen Jahr Betten abgebaut haben. Demnach gab es 2021 im Vergleich mit dem Vorjahr 288 Kinderbetten weniger und damit noch 25.920.

Bereits davor war die Kapazität heruntergeschraubt worden. So ist den Angaben auch zu entnehmen, dass von 2018 bis 2020 bereits 455 Betten zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen gestrichen worden sind. Bartsch findet die nun veröffentlichten Zahlen „beschämend“. Der Rückgang hängt häufig mit dem fehlenden Pflegepersonal zusammen, was sich die Politik auf die Fahne schreiben darf.

Bettenschwund in deutschen Kinderkliniken: Fast ein Drittel weniger zwischen 1991 und 2017

Immerhin sagte Lauterbach, der zuletzt komplett in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gefangen zu sein schien, Hilfe zu. Im Bundestag wurde beschlossen, dass 2023 und 2024 jeweils 300 Millionen Euro zusätzlich für Kinderkliniken zur Verfügung gestellt werden soll. Außerdem soll die Krankenhausvergütung reformiert werden.

Bartsch mahnt zur Eile: „Im reichen Deutschland kann es nicht sein, dass Kinder oder erwachsene Patienten abgewiesen werden.“ Doch genau das ist die Realität – für immer mehr Menschen. Das Zusammenstreichen der Kinderbetten in Kliniken ist hierzulande dabei kein neues Phänomen. So sei die Zahl nach Angaben der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zwischen 1991 und 2017 um ein Drittel gesunken. Das ist also schon mehr als ein Trend.

Zur Wirklichkeit passt diese Entwicklung nicht. Denn im gleichen Zeitraum seien die jährlichen Fallzahlen von durchschnittlich 900.000 behandelten Kindern und Jugendlichen auf mehr als eine Million angestiegen.

Die Suche nach dem freien Kinderkrankenbett: In Deutschland schnellen die Zahlen der Atemwegsinfektionen unter den Jüngsten in die Höhe. © IMAGO / Shotshop

Engpässe in Kinderkliniken: Lauterbach sieht Lage „im Griff“ und trifft Maßnahmen

Angesichts des aktuellen Anstiegs an Atemwegsinfektionen – wohl nicht zufällig im ersten Winter nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen – warnt Lauterbach: „Wir werden mit einer Situation konfrontiert, wo in Deutschland weniger als 100 Intensivbetten zur Verfügung stehen.“ Zwar sieht der Epidemiologe den höchsten Punkt der Welle noch auf die Bundesrepublik zukommen, doch die Lage sei „im Griff“.

Damit dies so bleibt, soll insbesondere Pflegepersonal aus Erwachsenen- in Kinderstationen verlegt werden. Zudem sollen Krankenkassen die Vorgaben zur Personalbesetzung vorerst nicht prüfen und Sanktionen aussetzen. Der Gesundheitsminister appellierte darüber hinaus an Eltern und Kinderärzte, nicht unmittelbar nötige Vorsorgeuntersuchungen um einige Wochen zu verschieben.

Es ist weiter möglich, Krankschreibungen bei Kinderärzten telefonisch durchzugeben. Somit hätten Eltern die Möglichkeit, bei Erkrankung des Kindes zu Hause zu bleiben und trotzdem Anspruch auf Kindergeld zu behalten. (mg)