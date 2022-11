Kirchen wollen Energie sparen – und raten zu Wärmflasche und Tee im Gottesdienst

Von: Nadja Zinsmeister

Der Heiligabend-Gottesdienst könnte dieses Jahr eine fröstelige Angelegenheit werden. Viele Kirchen sollen Energie sparen und verzichten deshalb aufs Heizen.

München - Für viele Menschen könnte der diesjährige Gottesdienst an Weihnachten ein kaltes Unterfangen werden. Inmitten der Energiekrise müssen nun auch die Kirchen anfangen zu sparen. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat, raten viele katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen ihren Gemeinden, ihre Kirchen gar nicht mehr zu heizen oder die Temperatur zu reduzieren.

Kirchen wollen Energie sparen - und raten zu Wärmflasche und Tee im Gottesdienst

Üblich in Kirchen war bislang immer eine Temperatur von zehn Grad Celsius. Doch hinsichtlich der hohen Energie- und Stromkosten können die Gemeinden viel Geld sparen, wenn sie ihre Gotteshäuser nicht mehr so stark heizen. Pro Grad Temperatursenkung würden zehn Prozent Einsparung erzielt, heißt es in mehreren Handreichungen - das sind je nach Kirchengröße zwischen 1.000 und 30.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr und Grad. Eine Rechnung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zeigt, was das konkret bedeutet: Würde die Temperatur in all ihren rund 1.900 Kirchen mit Erdgas oder Ölheizung um ein Grad gesenkt, wären Kosteneinsparungen von insgesamt 240.000 Euro jährlich möglich. Schäden am Inventar wie Kirchenorgeln seien durch die niedrige Temperaturen aber nicht zu erwarten, hieß es in vielen Antworten der Umfrage.

Um den Gottesdienstbesuch für die Menschen trotz der kalten Temperaturen genießbar zu machen, greifen viele Gemeinden jetzt zu neuen Mitteln: Sie rufen dazu auf, eine Wärmflasche oder eine Decke mit in den Gottesdienst zu bringen. Sogar heißer Tee sei jetzt häufig erlaubt. In vielen Orten würden Decken aber auch vor Ort angeboten. In manchen Kirchen gibt es beheizte Sitzkissen auf den Bänken. Wenn mit diesen statt mit Luftheizung geheizt wird, könne man im Verhältnis etwa 95 Prozent der Energie sparen, heißt es aus dem Erzbistum Köln.

Neben kälteren Temperaturen müssen sich viele Menschen bei ihrer Kirche auch auf weniger Beleuchtung einstellen. Vielerorts soll an den Außenbeleuchtungen gespart und Kirchen nicht mehr angestrahlt werden. „Diese Vorstellung, dass Kirchen zur Weihnachtszeit überladen wären mit Weihnachtsdeko, ist auch übertrieben“, sagt der Sprecher des Erzbistums Berlin. „Es ist nicht kirchlicher Brauch in der Adventszeit alles über und über mit zahlreichen Lichterketten zu dekorieren.“ Der Weihnachtsbaum komme erst zu Weihnachten in die Kirche, die Festtagsbeleuchtung auch. (nz/dpa)