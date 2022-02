Virologe Stöhr sieht neues Ausbreitungs-Phänomen: „Corona-Maßnahmen bringen beinahe nichts mehr“

Von: Franziska Schwarz

Deutschland hinkt in der Corona-Bekämpfung gerade der „epidemiologischen Zeit“ hinterher, glaubt Klaus Stöhr. Als Begründung bringt er drei Punkte an.

Berlin - Was Lockerungen angeht, sollte sich Deutschland - zumindest aktuell - ein Beispiel am Ausland nehmen, findet Klaus Stöhr. „Die haben ja offensichtlich verstanden, dass letztendlich die Kontrolle der Infektionsausbreitung beinahe gar nicht mehr oder nur noch sehr gering möglich ist“, sagte der Virologe und Epidemiologe am Wochenende im Video-Interview mit der Welt-Redaktion.

Grund sei, dass der Corona-Erreger inzwischen in der Bevölkerung „frei zirkuliert“ und viele Menschen, bei denen bei der Klinikeinweisung eine Infektion festgestellt werde, keine Erkrankungssymptome hätten, glaubt er. „Und ob man dann jetzt Quarantäne macht oder nicht, ob man Kontaktnachverfolgung umsetzt oder nicht, ändert an dem Infektionsgeschehen beinahe gar nichts. Auch mit 2G oder 2G-Plus (Anm. der Red: im Einzelhandel) kann man fast nichts mehr erreichen. Das scheint man in anderen Ländern gut verstanden zu haben“, sagte Stöhr.

Virologe Stöhr: Krankheitslast wird bis Ende der Corona-Pandemie gleich bleiben

Dann kam Stöhr auf die Krankheitslast, für ihn ein weiterer Grund, warum die Maßnahmen aktuell nichts mehr brächten. „Egal, ob sich jetzt alle infizieren in den nächsten vier Wochen oder in den nächsten vier Monaten, letztendlich wird jeder mit seinem Infektionsschicksal umgehen müssen - hoffentlich sind die Leute geimpft, dann wird es fast unbemerkt ablaufen.“ Aber bis zum Ende der Pandemie werde sich die Krankheitslast nicht mehr verändern.

Die Zahlenkurven zu intensivbehandelten Corona-Patienten in anderen EU-Ländern verliefen aktuell abfallend oder horizontal. „Und deswegen haben sie geöffnet... ich glaube, das haben andere Länder besser verstanden als wir.“

Neue PCR-Test-Regel in Deutschland:

Auch die Frage nach der neuen bundesweiten PCR-Test-Regelung hält Stöhr bereits für „überlebt“. Denn diese Tests fielen bei Betroffenen - unter Umständen - „noch Wochen“ positiv aus, selbst wenn sie nicht mehr infektiös sind. Dies sei auch ein Grund, weshalb Corona-Patienten auf Intensivstationen teils nicht entlassen würden. „Hier muss man bei der Teststrategie wirklich noch einen Schritt weitergehen und sich fragen, was macht denn aktuell noch Sinn.“

Auch das „anlasslose“ Testen in Schulen hält Stöhr zur Zeit nicht mehr für sinnvoll. „Wir hinken sehr der epidemiologischen Zeit hinterher“. Mit Blick auf den nächsten Corona-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Februar sagte er: „Ich hoffe, dass in der Ministerpräsidentenkonferenz jemand diejenigen, die so viel Panik verbreiten, zur Seite nimmt und versucht, ihnen die Angst zu nehmen.“

Zwar sei es richtig, sich angesichts der Pandemie Sorgen zu machen, vor allem, weil es hierzulande noch zwei bis drei Millionen Über-60-Jährige gebe, die nicht geimpft sind. Stöhr forderte jetzt aber einen Stufenplan für Lockerungen, denn der würde Menschen ihre Ängste nehmen, so der 63-Jährige. (frs)