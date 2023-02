Bekannter Klima-Kleber verliert seinen Job: „Jetzt habe ich Zeit für weitere Aktionen“

Von: Leoni Billina

Der bekannteste Klima-Kleber Sachsens ist seinen Job los – wegen seiner Proteste für die Letzte Generation. Die freie Zeit will er nun ganz und gar dem Klimaschutz widmen.

Dresden - Er hat sein Leben voll und ganz dem Klimaschutz gewidmet: Christian Bläul (41) aus Dresden ist Sachsens bekanntester Klima-Kleber. Im Zuge seiner Proteste ging er schon ins Gefängnis, verbrauchte seinen gesamten Jahresurlaub, nahm Geldstrafen in Kauf. Jetzt ist er sogar seinen Job als Software-Entwickler bei einem Desdner IT-Unternehmen los – und will sich nun Vollzeit um Klima-Proteste kümmern.

Klima-Kleber verliert Job: „Jetzt habe ich Zeit für weitere Klima-Aktionen“

Seinen Jobverlust sieht er gelassen: „Jetzt habe ich Zeit für weitere Klima-Aktionen“, sagte er im Interview mit Sachsen Fernsehen. Er hätte jetzt zwölf Jahre durchgearbeitet und bekomme nun erstmal finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit, so Bläul. Die freie Zeit werde er für weitere Proteste nutzen. „Leider wurden unsere geforderten Klimaziele bisher nicht umgesetzt, wir müssen also weiter stören“, sagte der studierte Physiker.

Christian Bläul ist der wohl bekannteste Klima-Kleber Sachsens – hier beim Protest im Dezember 2022. © IMAGO/Sylvio Dittrich

Bläul war zunächst bei der Aktivisten-Gruppe Extinction Rebellion aktiv, mittlerweile protestiert er mit der Letzten Generation. Vergangenes Jahr reiste er nach Stockholm, um sich dort auf die Straße zu kleben. Er verbachte 16 Tage in Untersuchungshaft und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Bekannter Klima-Kleber: Geldstrafen des Klima-Aktivisten gehen in die Tausende

Die Geldstrafen für seine Proteste summieren sich mittlerweile. Auf seiner Internetseite hat Bläul eine ganze Liste der Strafforderungen veröffentlicht – und eine Bitte um Spenden. Zu Bild sagte er: „Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro.“ Er lebe in Gorbitz – einem Stadtteil am Rande von Dresden – schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Bisher habe er sein Erspartes verwendet, um den Geldforderungen nachzukommen. „Wenn nicht viele Spenden zusammen kommen, werde ich das Geld über die Jahre in Raten abstottern“, sagt der Familienvater.

Die Aktivisten-Gruppe Letzte Generation will mit Straßen-Blockaden und Klebe-Aktionen auf die Klimakrise aufmerksam machen und den Klimaschutz in der Politik vorantreiben. Während viele die Proteste der Gruppe befürworten, kritisieren andere sie als zu übertrieben.