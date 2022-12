Sinneswandel oder Doppelmoral? Klimaaktivist machte offenbar früher Werbung für Automarken

Im Kampf gegen den Klimawandel protestieren Aktivisten der „Letzten Generation“ mit heftigen Aktionen. Einer von ihnen arbeitet früher ausgerechnet für Automarken.

München – In den vergangenen Monaten sorgten immer wieder spektakuläre Aktionen von Klimaaktivisten für Schlagzeilen. Bundesweit protestierten Gruppen wie die „Letzte Generation“ gegen die Umweltpolitik von EU und Bundesregierung. Um ihre Forderungen nach konsequenteren Maßnahmen gegen den Klimawandel zu untermauern, kleben sich Aktivisten auf Straßen fest.

Auch das Bewerfen von wertvollen Gemälden mit Flüssigkeiten zählte bereits zu den Protestaktionen. Nicht immer stoßen die Klimaaktivisten mit ihren Taten auf Gegenliebe. Kritik an den Aktionen der „Letzten Generation“ und anderer Gruppierungen gibt es immer wieder.

Klimaaktivist erntet Spott nach Klebe-Aktion auf Straße – früher arbeitete er für Auto-Unternehmen

Mitunter wird daraus auch pure Häme: Ein Klimaktivist der „Letzten Generation“ zeigte kürzlich seine Teerhand, der Straßen-Kleber hatte bei einer Protestaktion in Mainz zu gut gewirkt. Am Ende mussten Bauarbeiter ein ganzes Stück Straße aus dem Boden lösen, um die festgeklebte Hand des Aktivisten vom Untergrund zu befreien. Der Klimaaktivist posierte im Netz auf der Twitter-Seite der „Letzten Generation“ mit seiner Hand samt Teerbrocken – und würde dafür als „Teerminator“ verspottet.

Nun gibt es um den betreffenden Umweltaktivisten erneut Aufregung. Wie die Bild herausgefunden haben will, hat der Mann eine Vergangenheit, die ihn ausgerechnet mit der Autoindustrie in Verbindung bringt. Es handelt sich bei dem Klimaaktivisten demnach um einen 38-Jährigen, der beruflich auch schon als Schauspieler und Sprecher gearbeitet hat. So habe er 2018 Werbung für den japanischen Autohersteller Suzuki gemacht.

Klimaaktivist der „Letzten Generation“ machte einst Werbung für Stau-Assistent – Doppelmoral oder Sinneswandel?

Der heutige Klimaaktivist gehörte offenbar zum Cast eines Werbespots für den Suzuki-Geländewagen „Jimny“. Auch beim Dreh eines Image-Films für das Automobilunternehmen Seat, welches Teil der VW-Gruppe ist, war der Umweltkämpfer einst beteiligt. In dem Clip wurde ein Stau-Assistent im Seat-Modell Ateca beworben. Dies entbehrt sicher nicht einer gewissen Ironie - sind doch der Klimaaktivist und seine Mitstreiter durch ihre Protestaktionen auf den Straßen häufig für Staus verantwortlich.

Seine früheren Engagements könnten dem Aktivisten nun den Vorwurf einer Doppelmoral einbringen. Andererseits muss man dem Klimakämpfer auch zugestehen, dass er möglicherweise trotz vergangener Jobs für die Autoindustrie schlicht seine damalige Einstellung geändert hat. Möglicherweise waren die Engagements für Suzuki und Seat für ihn eine Art Augenöffner, die einen Sinneswandel bewirkten. Und haben ihn zum entschlossenen Kämpfer gegen den Klimawandel werden lassen.

Derweil würde sich der Klimaaktivist in der bayerischen Landeshauptstadt mit einer weiteren Klebe-Aktion strafbar machen. Die Stadt München verbot sämtliche Klimaproteste per Verfügung „zur präventiven Gefahrenabwehr“ bis Anfang 2023. (kh)