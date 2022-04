Kostenloser ÖPNV wäre unkomplizierter als 9-Euro-Monatsticket

Für drei Monate sollen ÖPNV-Tickets in Deutschland nur 9 Euro kosten. Nulltarif im ÖPNV wäre einfacher umzusetzen. © Hanno Bode/Imago

Mit dem 9-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen will die Regierung Bürger entlasten. Kostenloser ÖPNV wäre allerdings einfacher umzusetzen und finanzierbar.

90 Tage lang für neun Euro im Monat mit öffentlichen Bussen und Bahnen fahren, also für insgesamt 27 Euro – der Vorschlag der Ampel-Koalition kam überraschend. Mit den 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen sollen Bürger in der Energiekrise entlastet werden. Überrascht und irritiert waren von dem Vorschlag auch diejenigen, die ihn umsetzen sollen – die Bundesländer, Verkehrsverbünde und Nahverkehrsunternehmen, wie die dpa berichtet. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland ist ein kompliziertes Geflecht aus Tarifregelungen, Verbundgrenzen, finanziellen und regionalen Zuständigkeiten. Wie soll das bundesweit einheitlich Angebot umgesetzt werden? Wo soll es die Tickets geben? Und wer soll das bezahlen? Zahlreiche Fragen waren zunächst offen. Die Beratungen in einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern dauerten viel länger als geplant.

BuzzFeed.de erklärt, warum die Verkehrsminister statt 9-Euro-Monatsticket Gratis-ÖPNV vorschlugen und wie viel die Maßnahme kosten würde.

