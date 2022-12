„Unhaltbare Zustände“: Krankenhäuser warnen vor Belastung des gesamten Gesundheitssystems

Von: Helmi Krappitz

Die Lage in den Kinderkliniken und viele Krankheitsfälle belasten das Gesundheitssystem. Krankenhäuser sprechen von einem akutem Problem.

München - Die aktuelle Situation der Krankenhäuser wird zunehmend zu einer Belastung für das Gesundheitssystem. Grund dafür ist vermehrter Personalausfall durch Krankheit in allen Fachabteilungen und die kritische Überlastung der Kinderkliniken. Vorstandsvorsitzender der Krankengesellschaft Gerald Gaß erklärt der Augsburger Allgemeinen die „dramatische“ Situation.

Hohe Belastung von Krankenhäusern: fehlende Kapazität von niedergelassenen Ärzten

Alle Bereiche der Gesundheitsversorgung stoßen aktuell an ihre Grenzen, so Gaß. Vor allem die Lage in den Kinderkliniken sei kritisch. Es drohe eine Überlastung des ganzen Gesundheitssystems, da niedergelassene Ärzte keine weiteren Kapazitäten haben. Dazu kommen Personalmangel, viele Krankheitsfälle von Personal und fehlende Finanzierung. „Dasselbe gilt für die Krankenhäuser, deren Betten knapp werden und die die Überlastung des niedergelassenen Bereichs kaum noch ausgleichen können“, berichtet Gaß. Weitere Belastung der Kinder-Notaufnahmen sei wegen steigenden Infektionen am Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) der Fall. Steigende Lieferengpässe von Medikamenten in der ambulanten Behandlung führen laut Gaß auch zu steigenden Zahlen im Krankenhaus. „Das sind unhaltbare Zustände“, so Gaß.

Besonders Kinderkliniken sind von hoher Belastung betroffen. © Waldmüller/IMAGO

Forderung nach nachhaltiger Lösung: Finanzielle Umverteilung hilft auf Dauer nicht

Die Situation des Gesundheitssystems bedarf einer nachhaltigen Lösung. Gaß fordert eine Stärkung aller Bereiche, vor allem aber der Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin. „Die Situation in den Kinderkliniken zeigt, dass es nicht ausreicht, Mittel im Krankenhaussystem nur umzuverteilen“, betont der Chef der Krankenhausgesellschaft bei der Augsburger Allgemeinen. Kritisiert wird die Umverteilung der Gelder im Gesundheitswesen. Rund 400 Millionen Euro soll den Krankenhäusern bereitgestellt werden, doch das Geld werde an anderer Stelle abgezogen und lediglich neu verteilt. Gaß sieht in dem Plan keine langfristige Lösung: „Die nun vorgesehenen Finanzspritzen für diese Bereiche kommen bei den Kliniken an und werden auch positiv gesehen, allerdings können sie die Probleme nicht nachhaltig lösen.“

Eine langfristige Versorgung von Patienten in allen Bereichen, aber vor allem in Kinderkliniken verlangt ein Umdenken des Systems. Die aktuelle Situation verändert auch die Aufgabenbereiche, so Gaß: „Wir sehen auch, dass den Krankenhäusern in Zukunft eine größere Bedeutung in der ambulanten Versorgung zukommen muss, nicht nur, weil im niedergelassenen Bereich die Kapazitätsgrenze erreicht ist.“ Das liege an den Personalengpässen und Medikamentenmangel im stationären und ambulanten Bereich. (hk)