„Dass Sie dann über Corona sprechen“: ZDF-Frau Slomka konfrontiert Lauterbach

Von: Patrick Mayer

Teilen

Bundesgesundheitminister und „heute journal“-Moderatorin: Karl Lauterbach (SPD) und Marietta Slomka (ZDF). © Screenshot Twitter@heutejournal

Karl Lauterbach soll im „heute journal“ über das Gesundheitssystem sprechen. Stattdessen referiert er über Corona - bis ihn Marietta Slomka kritisiert. Erst dann stellt er vor, wie er Krankenhäuser entlasten will.

München/Berlin - In den kommenden zwei Monaten soll es konkret werden. Minister Karl Lauterbach (SPD) will das deutsche Gesundheitssystem mit Nachdruck reformieren, und dabei vor allem die Krankenhäuser entlasten. Erste angestrebte Maßnahmen werden noch diese Woche mit den Bundesländern und Fraktionen besprochen, zum Beispiel, dass Kinderkrankenhäuser aus den sogenannten Fallpauschalen herausgenommen werden.

Karl Lauterbach: Bundesgesundheitsminister fordert Anwendung des Corona-Maßnahmen-Katalogs

Die Herausforderungen, vor denen deutsche Kliniken stehen, sind schließlich gewaltig. Ein Beispiel: Im „heute journal“ des ZDF wollte Moderatorin Marietta Slomka von Lauterbach wissen, wie es in einem „letztendlich so reichen Land wie Deutschland“ sein kann, dass ein Rettungswagen mit Patient teils lange warten muss, ehe ein Krankenhaus diesen überhaupt aufnimmt. Statt auf die Mängel im Gesundheitssystem einzugehen, referierte der Rheinländer am Anfang des Interviews jedoch lieber über Corona. Obwohl er gar nicht danach gefragt worden war.

„Es ist so, dass wir derzeit wieder hohe Fallzahlen durch die Corona-Pandemie haben. Die Intensivstationen sind überlastet, sie sind schon lange überlastet. Da ist Personal abgebaut worden, weil die Menschen es nicht mehr durchgehalten haben. Daher bin ich überrascht, wenn ich immer höre, die Maßnahmen sollen eingestellt werden. Das würde dazu führen, dass wir noch mehr Fälle haben. Wir haben im Moment auch eine relativ hohe Sterbezahl. Das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt machen sollten“, sagte der 59-Jährige im ZDF.

Lauterbach meinte weiter: „Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Länder auch überlegen müssen, ob sie die Instrumente nutzen, die wir jetzt zur Verfügung gestellt haben. Dass vielleicht mit der Maskenpflicht gearbeitet wird.“

Im Video: Krankenkassenbeiträge in Deutschland steigen auf Rekord-Hoch

Im „heute journal“: Slomka konfrontiert Lauterbach mit Corona-Kritik

Slomka entgegnete: „Herr Lauterbach, jetzt machen sie ein bisschen das, was ihnen in verschiedenen Artikeln in letzten Zeit vorgeworfen wurde. Immer dann, wenn es um grundsätzliche Probleme im Gesundheitssystem geht, dass sie dann über Corona sprechen.“ Lauterbach meinte: „Nein.“ Doch Slomka hakte nach: „Das ist natürlich wichtig, die Corona-Pandemie verschärft das ja auch alles. Aber die grundsätzliche Problematik, dass sich Kliniken von den Rettungsleitsystemen abmelden, dass sie nicht genügend Personal haben, zwar Betten, aber keine Leute, die sich um die kümmern, die in den Betten liegen, das ist ja schon vor Corona so gewesen. Und wird jetzt nochmal verschärft.“

Lauterbach sammelte sich sichtlich und meinte: „Das ist richtig. Ich wollte dieses Beispiel nur bringen, weil die Intensivstationen jetzt kurzfristig überlastet sein könnten. Man muss sagen, dass sich 20 Jahre lang nichts geändert hat. Wir haben in den letzten Jahren viel über diese Probleme gesprochen, niemand hat etwas getan. Wir machen sehr viel stationär, was eigentlich ambulant gemacht werden könnte oder ohne Übernachtung der Patienten.“ Schließlich erklärte er, was sich seiner Vorstellung nach bald ändern soll. Im Fokus seiner Bemühungen steht, die sogenannte Fallpauschale loszuwerden und Krankenhäuser dadurch zu entlasten, dass weniger Patienten - wenn möglich - stationär behandelt werden.

Gesundheitssystem in Deutschland: Karl Lauterbach will Ende der Fallpauschalen

Fallpauschale Mit der Fallpauschale wird die Vergütung einer definierten Erkrankung und deren Behandlung (ohne die anfallenden Pflegepersonalkosten am Bett) in einer bestimmten (...) Verweildauer (im Krankenhaus, d. Red.) kalkuliert. Innerhalb dieser Bandbreite wird die gleiche Pauschale unabhängig von der tatsächlichen Verweildauer (Behandlung, d. Red.) gezahlt.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, Krankenhausfinanzierung, Stand 24. Oktober, 20.30 Uhr

So habe er eine „große Reform zur Überwindung der Fallpauschalen angekündigt. Daran arbeiten wir seit Monaten“, erklärte der Bundesgesundheitsminister und versprach eine „schnelle Umsetzung“. Der ökonomische Druck sei zu stark, meinte er weiter. Krankenhäuser sollen stattdessen im Voraus Geld bekommen, um diese medizinischen Leistungen überhaupt anbieten zu können, so sein Plan.

Geplante Gesundheitsreform der Ampel-Bundesregierung: Das hat Karl Lauterbach vor

Herausnahme der Kinderkrankenhäuser aus den Fallpauschalen.

Sicherstellung einer besseren Versorgung der Geburtshilfe.

Dass Leistungen im Krankenhaus erbracht werden können, ohne dass Patienten über Nacht bleiben müssen.

Auch die Notwendigkeit einzelner kleiner Kliniken soll auf den Prüfstand kommen. „Brauchen wir dieses Krankenhaus? Wie wichtig ist dieses Krankenhaus in dieser Region? Die Verteilung der Krankenhäuser spielt eine Rolle“, erzählte Lauterbach von Ansätzen und forderte: „Die kleinen Kliniken müssen mehr ambulante Leistungen erbringen. Wir haben nicht die Pflegekräfte, um alles stationär zu machen.“ Ziel sei die Abwägung, „dass man im Krankenhaus behandelt wird, aber nicht dort übernachten muss. Damit werden viele Schichtdienste überflüssig“, meinte er.

So gebe es in Deutschland „viele“ Patienten, die man eigentlich nach Hause schicken könnte, so Lauterbach. Dies sei eine „uralte Struktur, die wir überwinden wollen“. Corona hin oder her. (pm)