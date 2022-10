Experte appelliert: Aufgeschobene Vorsorgeuntersuchungen unbedingt nachholen

Von: Katharina Brumbauer

Während der Pandemie haben viele Menschen Vorsorgeuntersuchungen vernachlässigt. Dr. Thomas Aßmann erklärt, wer die jetzt dringend nachholen sollte und gibt eine Prognose für den Corona-Winter.

München – Man wollte nicht zum Arzt, wenn es nicht unbedingt sein musste. Vorsorgeuntersuchungen sind auf der Prioritätenliste vieler Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie weit nach unten gerutscht. Der Allgemeinmediziner Dr. Thomas Aßmann beobachtet das mit Sorge und appelliert: aufgeschobene Vorsorgeuntersuchungen sollten dringend nachgeholt werden.

Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen Vorsorgeuntersuchungen beim Hausarzt schleifen lassen. Die nachzuholen, ist jetzt wichtig, sagen Mediziner (Symbolbild) © imageBROKER/Rudolf/Imago

Dr. Thomas Aßmann: Darmspiegelung „unglaublich viel gebracht“

Frauen über 50 und Männer über 55 sollten sich „unbedingt“ regelmäßig einer Darmspiegelung unterziehen, erklärt Aßmann im Gespräch mit dem Portal Bild.de. Ab diesem Alter wird die Darmspiegelung auch von den Kassen bezahlt. Die Untersuchung ist zwar nicht sehr beliebt, habe aber „unglaublich viel gebracht“. Die Darmspiegelung habe sich bewährt, um Darmkrebs zu erkennen. Bei Männern ist die häufigste Krebsart der Prostatakrebs. Daher sollten sie auch vor allem die Prostatakrebs-Vorsorge im Auge behalten, erinnert Aßmann.

Generell empfiehlt Aßmann Frauen ab 30, sich einem regelmäßigem Krebs-Checkup zu unterziehen. „Wenn eine erbliche Vorbelastung vorliegt, sogar noch früher.“ Vor allem, wer jetzt zwei Jahre lang nicht beim Arzt gewesen ist, „sollte das unbedingt machen“, betont der Allgemeinmediziner. „Ab einem Alter von 35 finanzieren die Krankenkassen auch alle drei Jahre einen großen Checkup mit Blutbild und so weiter.“

Mediziner: Das ist beim Achten auf die eigene Gesundheit besonders wichtig

Vor allem appelliert Aßmann aber daran, Veränderungen am eigenen Körper offen anzusprechen. Wenn einem auffalle, dass man sich plötzlich schlapp fühle, oder man eine Hautveränderung bemerke, solle man das sagen. „Das ist ganz wichtig, lasst uns mal miteinander und übereinander reden.“

Dr. Thomas Aßmann gibt Prognose: So glaubt der Mediziner, wird der nächste Corona-Winter

Auf vielen Stationen gibt es zu wenig Pflegekräfte. © Jens Büttner/dpa

Zumindest, wer über 60 Jahre ist oder Vorerkrankungen hat, sollte auch beraten, sich ein weiteres Mal gegen Corona impfen zu lassen, so Dr. Aßmann. Eine zweite Booster-Impfung empfiehlt für diese Personen- und Altersgruppe auch die Stiko. Ein großer Gewinn für Aßmann ist, dass die Impfungen mit einem auf die beiden Corona-Varianten Omikron BA4 und BA5 angepassten Impfstoff begonnen haben. „Da bin ich optimistisch, dass wir das den Winter einigermaßen gut hinbekommen.“ Aber eine erneute Immunisierung gegen Covid-19 sei wichtig, „Sonst mutiert das Virus weiter und wir kommen in eine Endlosschleife und haben wieder eine Welle.“ Die deutsche Seniorenliga rät allen über 60-Jährigen vor dem Winter auch noch eindringlich zu einer Grippe-Impfung.

Eine Zunahme von Corona-Fällen und Atemwegserkrankungen werde vor allem die Pflege-Mitarbeitenden treffen, ist sich Aßmann sicher. „Das Hauptproblem wird sein, wenn in der Pflege viele Leute krank sind, die fallen dann teilweise 14 Tage aus, wer macht dann die Schichten?“ Die Kliniken schlagen wegen einer angespannten Personalsituation schon Alarm. Deswegen appelliert Dr. Aßmann an Plegekräfte, genauso wie an Risikogruppen und ältere Menschen: „Bitte impfen!“