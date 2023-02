Kreuzfahrt mit Hund: Was erlaubt ist und wo Vierbeiner willkommen sind

Von: Andree Wächter

Kreuzfahrt mit Hund: Was Reisende für ihre Vierbeiner wissen müssen. (Symbolbild) © IMAGO / Sabine Gudath

Ab in den Urlaub – und wohin mit dem Hund? Ihn an einer Raststätte aussetzten, ist keine Option. Bei einigen Kreuzfahrten kann man sein Haustier mitnehmen.

Nach der Corona-Delle rücken Kreuzfahrten wieder in den Fokus der Urlaubsgestaltung. Die Anbieter AIDA, Mein Schiff, Costa und MSC locken mit neuen Schiffen und Angeboten. Doch bei vielen Familien gehört ein Hund einfach dazu. Problematisch wird es, wenn Herrchen und Frauchen in den Urlaub fahren wollen. Wohin mit dem Tier? Bei einigen Hotels kann man sein Haustier mitbringen. Auf Kreuzfahrtschiffen ist dies kompliziert, aber nicht unmöglich. Eine Ausnahme bilden Blindenhunde.

Kreuzfahrt mit Hund: Was Reisende wissen müssen und was erlaubt ist

Eine Kreuzfahrt mit einem Hund ist von der Planung her umfangreicher, als wenn nur Zweibeiner reisen. Das Tier muss bei der Buchung mit angegeben werden und kostet extra. Experten raten dazu, Futter und Leckerlis mitzunehmen, denn auf eine Futterumstellung könnten die Tiere empfindlich reagieren. Der Hund muss natürlich stubenrein sein und entspannt auf die neuen Situationen reagieren. Bei Landgängen sollten Urlauber entsprechende Spaziergänge einplanen. Bevor es auf das Kreuzfahrtschiff geht, müssen Hundebesitzer checken, welche Impfungen in den Zielländern für die Tiere erforderlich sind und ob es eine Maulkorbpflicht gibt. Das berichtet kreiszeitung.de.

Auf welchem Kreuzfahrtschiff darf mein Hund mit? Reedereien im Überblick

Wer seinen Hund mit auf eine Kreuzfahrt nehmen möchte, muss ein paar Dinge mehr in den Koffer packen. Dazu gehören: Geschirr mit Leine, Futter, Trink- und Futternapf, Spielzeug, Decke, Tüten für Kot, Transportbox und natürlich alle Papiere. Für Kreuzfahrt-Neulinge gibt es noch weitere Tipps.

Hund bei Kreuzfahrt: Diese Regeln gelten für Begleithunde und Assistenzhunde Eine Ausnahme von all diesen Regelungen bilden Begleit- und Assistenzhunde wie Blindenführhunde. Diese bekommen bei vielen Reedereien Sondergenehmigungen und dürfen mit auf das Schiff und in die Kabine. Einen Tierarzt für Notfälle während der Kreuzfahrt gibt es auf dem Schiff allerdings nicht. Allerdings ist das Mitführen der Hunde an Bord eines Kreuzfahrtschiffes sehr strengen Regeln unterworfen. Je nach Kreuzfahrtanbieter müssen folgende Unterlagen vorgelegt werden: Blindenführhundausweis, Impfausweis des Hundes, EU-Heimtierausweis mit Mikrochipnummer, Behindertenausweis des Gastes und einen ausgefüllten Fragebogen.

Erfahrungen mit Hund auf Kreuzfahrt sammeln: Queen Mary 2 bietet umfangreiches Programm

Ein umfangreiches Tierprogramm gibt es an Bord der Queen Mary 2 (Reederei Cunard Line). Dort haben Hunde – und auch Katzen – auf einer Atlantik-Kreuzfahrt von Southampton in England nach New York ein ganzes Deck für sich: Zwölf Hundeboxen warten pro Kreuzfahrt auf ihre vierbeinigen Gäste und sind stets gut ausgebucht, schreibt das Portal Seetours.de.

Ein ausgebildeter Dog Master kümmert sich die meiste Zeit auf der Queen Mary 2 um die Tiere: Zu seinen Aufgaben gehören das tägliche Gassigehen auf einem nur für Hundehalter zugänglichen Deck, ausgelassenes Spielen und das Füttern. Die Besuchszeiten für Frauchen und Herrchen sind streng geregelt, damit sich der Hund auch wirklich erholt.

Zum Gästebereich haben die Hunde und Katzen allerdings keinen Zugang. Dafür genießen sie ihre Intimsphäre auf dem Sonnendeck. Zu den Highlights an Bord der Queen Mary 2 gehören ein eigener Laternenpfahl zum Beinchen heben, selbst gebackene Hundekekse und ein Hundemantel mit Queen Mary Logo.

Kreuzfahrt mit Hund: Vierbeiner bei den Hurtigruten mit strengen Regeln willkommen

Auch auf den berühmten Postschiffreisen in die norwegischen Fjorde darf ein Hund mit. Allerdings gelten auf den Schiffen der Hurtigruten strenge Regeln: Eine Mitnahme ist nur in speziellen Haustier-Kabinen möglich und Ihr Hund darf die gebuchte Kabine auf See nicht verlassen. In den öffentlichen Gästebereichen sind Tiere nicht zugelassen. Ausgenommen sind die MS Fram und die MS Kong Harald.

Reise mit Hund in Deutschland: Rhein und Mosel locken mit Flusskreuzfahrten

Herzlich willkommen sind Hunde und ihre Herrchen und Frauchen an Bord der MS Poseidon der Reederei 1 AVista. Während der Flusskreuzfahrten auf Rhein und Mosel sowie durch die Kanäle und Flüsse der Niederlande wird dem Hund viel geboten: Gassi-Möglichkeiten in malerischen kleineren Orten, eine kleine Hundewiese an Deck, Leckerlis an der Rezeption und der freie Zugang des angeleinten Hundes zu allen Gästebereichen an Bord wie Restaurant, Salon und Deck.

Mitreisen dürfen Haustiere auch auf den Schiffen der Reederei Color Line, allerdings nur auf Fährüberfahrten. Hunde bleiben auf hoher See entweder im Auto oder werden in entsprechenden Boxen auf dem Autodeck untergebracht. Gassi gehen ist ebenfalls nur auf dem Deck für Autos gestattet und nur zu bestimmten Zeiten. Color Line fährt hauptsächlich auf der Strecke Kiel – Oslo.

Urlaub mit Hund: Mitnahme im Flugzeug – darauf müssen Besitzer achten

Wer mit dem Gedanken spielt, seinen Hund mit auf eine Kreuzfahrt zu nehmen, sollte die Anreisen nicht vergessen. Wie komme ich zum Hafen? Eine Anreise mit dem Auto sollte unkompliziert sein. Geht es allerdings Richtung Mittelmeer oder Karibik, ist das Flugzeug oft das Mittel der Wahl. Bei den meisten Airlines können Hunde bis acht Kilogramm Gesamtgewicht in der Kabine mitgenommen werden, schreibt Fressnapf. Kosten und Bedingungen stehen auf den Homepages der Fluglinien.