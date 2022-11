Todesfall auf Kreuzfahrtschiff: Deutsche leblos in ihrer Kabine gefunden

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Deutsche Passagierin stirbt an natürlichen Ursachen auf der MS Amera. (Archivbild) © Evija Trifanova/IMAGO

An Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Amera verstarb eine deutsche Passagierin. Ihre Leiche wurde nach der Ankunft in Bremerhaven abtransportiert.

Bremerhaven – Vor zwei Wochen wurde auf einer Kreuzfahrt an Bord der MS Amera eine deutsche Passagierin leblos in ihrer Kabine aufgefunden. Die 72-jährige Berlinerin soll laut bild.de am 27. Oktober verstorben sein. Der Versuch einer Wiederbelebung durch die Rettungskräfte war erfolglos.

Todesfall auf Kreuzfahrtschiff: Ankunft in Bremerhaven

Das Schiff legte nach einer 20-tägigen Kreuzfahrt zu den Kanaren und zurück am Mittwochfrüh (9. November) um fünf Uhr mit seinen 835 Passagieren wieder in Bremerhaven an. Der Sarg der Verstorbenen wurde am Mittag in einen Leichenwagen geladen. Am Todestag war das 205 Meter lange Schiff auf dem Weg von Lissabon nach Agadir, als die Passagierin wenig später leblos in ihrer Kabine aufgefunden wurde. Die Verstorbene war mit ihrem Mann auf einer Erholungsreise, als sie an natürlichen Ursachen verstarb.

Kreuzfahrt-Todesfälle: Überwiegend natürliche Tode

Wegen des hohen Alters und den steigenden Zahlen an Passagieren vermehren sich auch die Todesfälle auf Kreuzfahrtschiffen. Trotz vorkommender Unfälle sind die meisten Sterbefälle krankheits- und altersbedingt. Für solche Situationen sind die Mitarbeiter der Schiffe vorbereitet und versuchen, so diskret wie möglich zu handeln.