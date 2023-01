Auf Kreuzfahrtschiff: Ansage zur Klamottenwahl beim Essen – manche wünschen sich Kontrollen

Von: Marcus Giebel

„Mein Schiff 3“: An Bord befinden sich nicht nur tausende Menschen, sondern auch ein Schild mit Hinweis auf die Kleiderordnung in Restaurants. © IMAGO / Oliver Willikonsky

Erst baden, dann ins Restaurant – eine beliebte Kombination unter Urlaubern. Doch dazwischen sollten unbedingt noch die Klamotten gewechselt werden. Darauf wird auf einem Kreuzfahrtschiff hingewiesen.

München – Restaurantgäste in Badeklamotten und womöglich mit Flip-Flops an den Füßen? Das wird auch in Urlaubshochburgen nicht unbedingt gern gesehen. Zeit zum Umziehen sollte dann doch sein. Das gilt aber nicht nur an Land. Auf einem Kreuzfahrtschiff wurde nun eine Ansage bezüglich des Dresscodes beim Dinner gemacht, wie das norddeutsche Portal moin.de berichtet.

In dem Artikel ist ein Foto eines Schildes zu sehen, das an Bord von „Mein Schiff 3“ aus dem Hause „TUI Cruises“ aufgenommen worden sein soll. „Liebe Gäste, bitte verzichten Sie auf Badekleidung in den Restaurants. Am Abend bitten wir um lange Hosen für die Herren und entsprechendes Outfit für die Damen. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, steht dort geschrieben. Als Untermalung sind daneben ein Mann in langer Hose und Hemd, eine Frau in langer Hose und Oberteil und eine weitere Frau in einem Kleid zu sehen.

Dresscode auf Kreuzfahrtschiff: „Klassisch-legerer Stil“ wird in Restaurants gern gesehen

Offensichtlich wurde der Crew die Freizügigkeit der Passagiere während der Mahlzeiten dann doch zu ausufernd. Dabei findet sich auch auf der Homepage der Hinweis: „Auf unseren Schiffen gibt es keinen formellen Dresscode. Mit einem klassisch-legeren, den Temperaturen angepassten Kleidungsstil liegen Sie immer richtig.“ Zudem wird noch verdeutlicht, was sich an Bord nicht gehört: „Bitte erscheinen Sie nicht in Badebekleidung und kurzen Hosen zum Abendessen in den Restaurants.“

Na, wer wird denn sowas tun? Vielleicht wurde von den Kreuzfahrtgesellschaften bislang unterschätzt, dass Urlauber sich während ihrer Reisen einfach mal gehen lassen und auch ihren Beinen mehr Freiheit bieten wollen. Doch nicht nur denen: Dem erwähnten Portal zufolge wollen Passagiere während der Kreuzfahrten in den Restaurants an Bord Männer in Achselshirts, Badekleidung, Jogginganzug oder Bademantel gesehen haben. Offenbar gab es also zwischen Tischen und Bedientheke fast nichts, was es nicht gibt.

Klamottenwahl auf Kreuzfahrtschiffen: Sollen Crew-Mitglieder den Zugang zu Restaurants verwehren?

Dieser Kleider-Schau wurde nun also ein Riegel vorgeschoben. Zumindest im 2014 in Dienst gestellten „Mein Schiff 3“, das 2506 Passagiere beherbergen kann, die in neun Restaurants und Bistros verköstigt werden können.

Manchen Passagieren geht der Schildhinweis aber offenbar nicht weit genug. Zumal den anscheinend nicht wirklich jeder zu beherzigen scheint. So berichtet moin.de, dass auch folgender Wunsch geäußert werde: „Crew-Mitglieder, die Dresscode kontrollieren und bei Bedarf den Zugang verwehren.“

Türsteher im Bordrestaurant also. Dieser Anblick könnte dann wirklich die Urlaubslaune verderben. (mg)

