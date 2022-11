Lauterbach packt über Merkels Bouletten-Gier aus: „Ich konnte es nicht verhindern“

Von: Anna Lorenz

Karl Lauterbach ist nun seit einem Jahr Teil der Ampel-Regierung und daher des Öfteren in den staatlichen Gebäuden zugegen. Das Essensangebot dort lässt seiner Meinung nach allerdings zu wünschen übrig.

Berlin – Ein Jahr lang ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun schon im Amt. Ein Thema, auf das der Politiker sein Augenmerk seither insbesondere richtet, ist das Coronavirus. Das Fazit zu seiner bisherigen Amtszeit, das er auf Nachfrage von RTL zieht, fällt jedoch überraschend kulinarisch aus.

Lauterbach berichtet von „größter Überraschung“: Speiseplan rückt in den Fokus

„Ein Jahr Gesundheitsminister - Was war die größte Überraschung?“, fragte der Sender Lauterbach. Seinerseits überraschend und ziemlich schnell kam Lauterbach hierbei auf einen Umstand zu sprechen, der ihn offenbar nachhaltig verwundert hat: Das Angebot in der Kantine. „Ich esse ja vegetarisch und sehr salzarm, und da gibt’s für mich halt nichts!“, äußert Lauterbach mit ein wenig Empörung. Vor allem Diabetiker und Bluthochdruckpatienten wird salzarme Ernährung empfohlen – inwieweit der Speiseplan des Ministers von medizinischen Gründen geprägt ist, kam allerdings nicht zur Sprache.

Vielmehr habe er ab und ab den Eindruck gewonnen, der Koch stamme „aus München“, was er auf das große Angebot an Fleischwaren zurückführte. Weißwürste und Senf-Töpfe sind für den Minister wohl deutliche Wahrzeichen bayerischer Küche. Lieber wäre ihm hingegen ein breites Angebot an Gemüse, wie beispielsweise Spinat, sowie Fischgerichte – und auch Obst dürfe nicht fehlen. Die neuesten Erkenntnisse zur Wirkung eines Bananenproteins zur Abwehr des Coronavirus stecken aber wohl nicht hinter dieser Forderung.

„Ich konnte es nicht verhindern“: Lauterbach spottet über Merkels Präferenzen in der Kantine

Allerdings wartete Lauterbach auch mit einer „spottischen“ Anmerkung über Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, die 2021 von der Ampel-Regierung abgelöst wurde. Er erinnere sich noch an seinen ersten Besuch 2005 in der Kantine des Bundestages, als sich Merkel bei den Fleischwaren bedienen wollte.

Fleisch oder kein Fleisch: Ist das hier die Frage? (Archivbild) © IMAGO / Bernd Elmenthaler

„Merkel griff die Bouletten ab, ich konnte es nicht verhindern“, so der ernährungsbewusste Gesundheitsminister. Auf die Frage eventueller Konsequenzen gab Lauterbach Entwarnung. „Sie ist mit den Bouletten sehr gut klargekommen und es ist auch ihre Sache, wie sie sich ernährt“, so der Minister, „Ich glaube, sie isst gerne kräftiger.“ Insbesondere von Bündnis 90/Die Grünen werden immer wieder Optimierungsvorschläge für Kantinenkost laut – vielleicht sind die dabei angeregten Optionen mehr nach Lauterbachs Geschmack.