Nach Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein mit 43,4 Prozent: Günther tanzt in Partylaune zu „Helikopter“-Song

Von: Magdalena von Zumbusch

„Heute Abend sind wir Topstars“ - so der Schlager „Helikopter“: Die CDU-Führung fand ihn passend für ihren großen Sieg: Und verausgabte sich beim Tanzen.

Kiel - Es war ein historisches Wahlergebnis für die CDU in Schleswig-Holstein, das beste seit fast vierzig Jahren in dem Bundesland. Günther und seine Parteikollegen feierten nun den Sieg. Die Bild- und Videomaterial lässt ein Gefühl leichter Fremdscham zurück - vielleicht, weil der konservative Ruf der CDU mit wilden Parties schlecht zusammenpasst. Mit dem Sieg konnte sich die Partei ein Stück weit von den Rückschlägen des letzten halben Jahres erholen und die Moral der Parteikollegen für die anstehende Wahl in NRW am 15. Mai stärken.

Höhenflug der CDU in Schleswig-Holstein: Mit 43,4 Prozent ein großer Sieg nach einer Reihe von Niederlagen

In Schleswig-Holstein hatte die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit 43,4 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Der Wahlsieger steht nun vor der Frage, ob er mit den Grünen oder mit der FDP eine neue Koalition anstreben will. Günther kündigte Sondierungsgespräche für Dienstag nächster Woche an. Er ließ auch die Option einer Neuauflage der Koalition der drei Parteien offen, die im Norden seit 2017 gemeinsam in einem Jamaika-Bündnis regieren.

Vor den Sondierungsgesprächen nahm sich die Parteiführung Schleswig-Holsteins nun aber offenbar Zeit, den Sieg ausgiebig zu feiern. Nach der für die CDU ernüchternden Bundestagswahl im vergangenen Herbst und dem schlechten Ergebnis der Partei bei der Landtagswahl im Saarland ist das Ergebnis für die Partei ein Triumph. Man erhofft sich von dem Ergebnis auch Rückenwind für die wichtige Landtagswahl im bevölkerungsstarken NRW am Sonntag (15. Mai).

Die Wahlparty der CDU nach dem Schleswig-Holstein-Sieg: „Heute Abend sind wir Topstars“

Die Feierlaune der CDU-Spitze in Kiel ist also verständlich. Dennoch lässt das unter anderem auf Twitter veröffentlichte Video-Material davon bei vielen wohl ein peinlich berührtes Gefühl zurück. Zum Schlager „Helikopter“ von Sänger Tobee wurden Helikopter-Bewegungen gemimt und der zweideutige Refrain („Ich zeig dir meinen Helikopter“) gegrölt. „Heute Abend sind wir Topstars“ - diese Zeile des Lieds fasste die Stimmung der Wahlsieger sichtlich gut zusammen. Auch eine Party-Karawane fehlte nicht. Mit gönnerhafter Rockstar-Geste warf Günther vom DJ-Pult aus schließlich noch seine Krawatte in die Menge.

Wahlsieg der CDU in Schleswig-Holstein: Rückenwind für die Landtagswahl in NRW am 15. Mai

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sprach von einem „überragenden Erfolg“ und drückte seine Hoffnung aus: „Das ist Rückenwind für uns als Bundespartei, aber es ist natürlich auch Rückenwind für Nordrhein-Westfalen. Nach der Wahl ist vor der Wahl.“ NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte, wie in Schleswig-Holstein wolle die CDU in NRW bei der anstehenden Landtagswahl am Sonntag (15. Mai) auf Platz eins landen. „Darum geht es: Stärkste Kraft zu werden, einen Regierungsauftrag zu bekommen, um damit für stabile Verhältnisse auch in Nordrhein-Westfalen zu sorgen.“

Günther führte den Erfolg der CDU auch auf die breite Aufstellung bei der Wahl zurück. Die CDU habe ihre Liste zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt, und auch auf eine gerechte Verteilung der Altersgruppen geachtet. „Das zeigt: Eine CDU, die sich modern aufstellt, klare Themen auch an der Stelle vertritt, hat eben alle Chancen, auch solche Ergebnisse zu erzielen.“ (mvz mit dpa)

