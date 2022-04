„Habe einen Fehler gemacht“: Lauterbach will freiwillige Isolation nun doch nicht einführen

Von: Martina Lippl

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. © Screenshot/ZDF

Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) macht bei den Isolationsregeln für Corona-Infizierte wieder einen Rückzieher. Ausgerechnet in der ZDF-Talkshow bei Markus Lanz.

Berlin - Nach zwei Jahren Corona*-Pandemie können viele von uns bei der Ankündigung von Corona-Regeln wohl immer noch den Kopf schütteln – oder auch gar nicht.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte einen Paradigmenwechsel in der Corona-Strategie zum 1. Mai angekündigt: Eine „freiwillige“ Isolation von Corona-Infizierten war geplant. Der Vorschlag sollte eigentlich die Gesundheitsämter entlasten.

Lauterbach bei „Markus Lanz“ im ZDF: „Freiwillige Isolation werde ich wieder einkassieren“

In der ZDF-Talkshow bei Markus Lanz am Dienstagabend folgte dann der Rückzieher. Die „freiwillige Isolation“ von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. „Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren“, erklärte Lauterbach. Das wolle er am Mittwoch offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

Lauterbach sagte im ZDF, das wäre zur Entlastung der Gesundheitsämter auch sinnvoll gewesen. Das Signal aber, dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei „so negativ, so verheerend“, dass es an diesem Punkt eine Veränderung geben müsse. Der „symbolische Schaden“, Corona* sei nicht gefährlich, sei so verheerend, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen könne.

Lauterbach: Isolation für Corona-Infizierte bleibt doch weiter verpflichtend

„Es bleibt dann dabei, wenn jemand krank ist, also hat sich infiziert, dann ordnet das Gesundheitsamt weiter an. Und wenn jemand nur Kontaktperson ist, und es ist Quarantäne, dann macht man es selbst.“ Daher sollten die Gesundheitsämter auch nach dem 1. Mai weiter Isolationsbescheide ausstellen - obwohl „das nicht kontrolliert werden kann“ und die Gesundheitsämter ohne den bürokratischen Aufwand „mehr Zeit hätten, was anderes zu machen“, wie Lauterbach betonte.

Das Signal ist falsch und schädlich.

Lauterbach will „symbolischen Schaden“ verhindern

Auf Twitter führt Lauterbach seine Kehrtwende aus: „Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Coronainfektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen“, schreibt der 59-Jährige noch nach der ZDF-Sendung auf Twitter. Und weiter: „Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich.“

„Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter", twittert Lauterbach. Der Minister kündigt für Mittwoch weitere Informationen an. „Der Fehler lag bei mir und hat nichts mit der FDP oder Lockerung zu tun. Es ging um Entlastung der Gesundheitsämter."