Lauterbach warnt vor unheilbarer Immunschwäche durch Corona

Von: Martina Lippl

Corona-Studien gegen Anlass zur Sorge: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (Archivfoto) warnt vor unheilbarer Immunschwäche. © Stefan Boness/Imago

Es klingt alarmierend und es laufen noch Studien dazu. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt davor, dass mehrmalige Corona-Infektionen zu einer Immunschwäche führen können.

Berlin – Nach mehr als drei Jahren Corona haben viele Menschen in Deutschland eine Corona-Infektion durchgemacht – unwissentlich oder auch nicht. Doch es gibt Menschen, die sich erneut mit Sars-CoV-2 anstecken. Inzwischen ist wohl hinreichend bekannt, dass eine Infektion keinen 100-prozentigen Schutz vor einer neuen Infektion bietet. Grund dafür sind unter anderem auch die neuen Omikron-Varianten, wie beispielsweise die Subvariante XXB. Mehrere Infektionen können bei einigen Patienten laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schwerwiegende Folgen für das Immunsystem haben.

Corona: Lauterbach warnt vor Reinfektion – öftere Infektionen führen zu unheilbarer Immunschwäche

„Es ist bedenklich, was wir bei Menschen beobachten, die mehrere Corona-Infektionen gehabt haben. Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche zu tun haben“, sagte Karl Lauterbach in einem Interview mit der Rheinischen Post.

Diese können Risikofaktor für die Entstehung von chronischen Erkrankungen sein, von Herz-Kreislauf-Problemen bis hin zur Demenz, so der Minister. „Wie gesagt, das ist noch nicht sicher, wird intensiv erforscht“, betont Lauterbach. Er verfolge die Studien und diskutiere mit Experten. „Das zeigt: Wenn jemand nach zwei Infektionen ein stark gealtertes Immunsystem hat, ist es ratsam, dass er weitere Covid-Infektionen vermeidet“, so der SPD-Gesundheitspolitiker.

Lauterbach warnt vor Langzeitfolgen einer Coronainfektion

In dem Gespräch mit der Zeitung kündigte der Gesundheitsminister zudem eine Initiative für Menschen mit Long Covid an. „Beispielsweise wird zeitnah eine Hotline in meinem Ministerium eingerichtet. Sie soll als Anlaufstelle dienen für Menschen, die auf der Suche nach Informationen zu Long Covid sind“, sagt Lauterbach der Rheinischen Post. Mit 100 Millionen Euro will der Bundesgesundheitsminister künftig die sogenannte Versorgungsforschung fördern, um die Lage von Erkrankten mit Long Covid zu verbessern.

Der Minister geht nach eigene Angaben davon aus, dass 5 bis 10 Prozent der Corona-Infizierten nach einer Erkrankung mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. „Das bedeutet für den Einzelnen häufig einen harten Schicksalsschlag und kann sogar für den Arbeitsmarkt relevant werden, wenn die Anzahl der Erkrankten weiter steigt.“

Ehemals Corona-Infizierte haben manchmal mit schweren, rätselhaften Langzeit-Folgen zu kämpfen. Eine Studie soll nun etwas Klarheit schaffen. Autopsien zeigen: Corona befällt den ganzen Körper – mögliche Erklärung für Long Covid.

Lauterbach fordert Karneval-Veranstalter zu Testkonzepten auf

Vor dem närrischen Höhepunkt in der Karneval-Saison 2023 appelliert Lauterbach Corona-Tests für Sitzungen in den Innenräumen anzubieten. „Beim Oktoberfest in München haben wir gesehen, wie man es nicht machen sollte“, sagte Lauterbach. „Ich appelliere daher an die Veranstalter von Karnevalssitzungen, dass sie Tests anbieten, sodass alle Menschen getestet in die Veranstaltung gehen.“ Mit „mobilen Testeinheiten“ sei dies leicht zu bewerkstelligen. Nach mehreren Corona-Jahren sollten die Menschen das Risiko mittlerweile kennen, sagte der 59-Jährige. Insbesondere älteren Menschen empfehle er vorsichtig zu sein. (ml)