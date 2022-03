Lockerungen, doch Zahlen schießen in die Höhe: Corona-PK mit Lauterbach und Wieler vor dem „Freedom Day“

Von: Martina Lippl

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler auf einer Pressekonferenz in Berlin. © JOHN MACDOUGALL/afp

Über die aktuelle Corona-Lage informieren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler. Die Pressekonferenz und alle Infos im Live-Ticker.

Aktuelle Corona*-Lage in Deutschland: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler informieren auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Expertin für Long Covid Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm Jördis Frommhold ist auch dabei.

Hier im Live-Ticker können Sie die PK am Freitag (11. März) ab 10 Uhr verfolgen.

Berlin – Die Infektionszahlen* schnellen in die Höhe. Ab dem 20. März will die Bundesregierung trotzdem fast alle Corona-Maßnahmen abschaffen. Passt das tatsächlich zusammen? Lockert Deutschland zu früh? Die fünfte Corona-Welle ebbt ab, hieß es noch vor einer Woche. Nun baut sich offenbar die sechste mit Omikron BA.2* auf. Täglich sterben rund 200 Menschen mit oder an Corona. Doch Sars-CoV-2 hat offenbar für viele seinen Schrecken verloren.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Wieler haben am Freitag (11. März) eine Pressekonferenz in Berlin angesetzt. Mit dabei ist auch Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm. Über die Pressekonferenz berichten wir ab 10 Uhr im Live-Ticker.

Bundesminister für Gesundheit Prof. Dr. Karl Lauterbach

Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident Robert-Koch-Institut (RKI)

Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm

Neben der doch traditionellen Lauterbach-Wieler-Besetzung ist diesmal Dr. Jördis Frommhold dabei. Dr. Jördis Frommhold gilt in Deutschland als die Expertin für Long Covid. Die Chefärztin der Pneumologie hat früh erkannt, dass Corona-Erkrankte auch häufiger unter Langzeitfolgen leiden. Frommhold hat in ihrer Klinik die ersten Covid-Patienten behandelt, die als Genesene galten, aber doch unter Symptomen litten.

Post Covid und Long Covid: Was ist damit gemeint?

Zwischen „Post Covid“ und „Long Covid“ müsse unterschieden werden, erklärte die Medizinerin in einem NDR-Gespräch. Post Covid oder auch das sogenannte Post-Covid-Syndrom (PCS) trifft vor allem Covid-Patienten mit einem schweren Verlauf, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Long Covid beschreibe Symptome, die bei häufig bei jüngeren Patienten vier Wochen oder zwei Monate später auch nach einer milden Infektion auftreten, erklärt Expertin Frommhold im NDR. Mehr Frauen als Männer seien betroffen. Die Beschwerden sind hier vielfältig.

Über 200 Symptome listete eine umfangreiche Analyse, erschienen im Fachmagazin The Lancet im August 2021, dazu auf. Dazu zählen Kopfschmerzen, extreme Müdigkeit (Fatigue), Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen oder Geruchs- und Geschmacksverlust, Atemnot und Muskelschwäche.

Patienten müssten zum Teil ihr Leben komplett umstellen. Die Patienten sind oft jung, man sähe ihnen die Krankheit nicht an. Besonders für junge leistungsfähige Long-Covid-Patienten hätten mit der Akzeptanz ihrer Erkrankung zu kämpfen, berichtet Dr. Jördis Frommhold im NDR-Gespräch.

Die Expertin für Long Covid: Dr. Jördis Frommhold im NDR. © Screenshot NDR

Wer ist von Langzeitfolgen von Covid-19 betroffen?

International laufen verschiedene Studien, um mögliche Langzeitfolgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus oder einer Covid-19-Erkrankung besser zu verstehen, ist auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu lesen. Viele Fragen seien noch offen: Noch sei nicht abschätzbar, wie häufig Langzeitfolgen auftreten würden, wie gut sie therapierbar sind.

„Besonders über die gesundheitlichen Langzeitfolgen von Kindern und Jugendlichen sei noch zu wenig bekannt“, so das RKI. Das Berliner Institut verweist dabei auf das Ergebnis einer vor kürzlich veröffentlichten Meta-Studie.

Das Uniklinikum Essen legte eine neue Studie zu langfristigen Folgen nach einer akuten Covid-Erkrankung vor. Zehn bis 15 Prozent aller Akut-Patienten erkanke an Long Covid, sagte der Chef der Neurologie, Christoph Kleinschnitz, MDR-Aktuell. 60 Prozent klagten über pathologische Müdigkeit, es zeigten sich auch Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sowie depressive Verstimmungen. Organisch fehle den Patienten oft nichts. Long-Covid-Symptome hätten nach Angaben von Kleinschnitz meistens psychologische und psychosomatische Gründe. Die Studie basiert auf Daten von 500 Patienten, die in der Long-Covid-Ambulanz vorstellig wurden.

Bayerische Forscher arbeiten an einer ungewöhnlichen Methode, um Diagnose und Therapie für Long-Covid-Patienten zu verbessern: Das Erlanger Forschungsteam setzt dabei auf KI - Künstliche Intelligenz. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA