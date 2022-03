Tot auf der A3 gefunden: ZDF zeigt Bilder einer Frauenleiche - neue Hinweise nach Ausstrahlung

Von: Max Darga

Am 16. März zeigte das ZDF Fotos von der Leiche der unbekannten Frau, die 1991 tot auf der A3 gefunden wurde. © Screenshot ZDF Mediathek

Seit über 30 Jahren ist der Fall ungelöst. Auf der A3 bei Neustadt (Wied) wurde eine Frauenleiche gefunden. Nun gibt es neue Hinweise.

Neustadt (Wied) - Im August 1991 kam es zu einer grausamen Entdeckung. Auf der A3 in Rheinland-Pfalz kurz vor Neustadt (Wied) wich ein Pärchen vor etwas auf der Fahrbahn aus. Auf der Straße lag leblos eine Frau - zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einen Ausweis oder Ähnliches hatte sie nicht dabei. Offenbar wurde sie bereits mindestens einmal von einem Fahrzeug überrollt.

Die Todesursache waren innere Blutungen. Ob diese durch das Überrollen zustande kamen oder die Frau bereits tot auf der Autobahn abgelegt wurde, ist nicht geklärt.

Ermittlungen zu mysteriösem Fund der unbekannten Toten auf der A3 verlaufen zunächst im Sand

Zunächst gab es Hinweise, dass die Verstorbene im Rotlicht-Milieu tätig war. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin gibt an, die Frau noch am Todestag bedient zu haben. Daraufhin soll die unbekannte Frau sich in einen Coffee-Shop begeben haben und dort drei Stunden geblieben sein.

Auch zwei Handwerker sagten aus, dass sie eine auf die Beschreibung der Verstorbenen passende Frau dabei gesehen haben, wie sie aus einem Lastwagen stieg und dann zur Raststätte ging. Ein Mitarbeiter der Raststätte meint, er habe die Frau mit einem Mann gesehen. Dieser soll seinen Arm um die Unbekannte gelegt haben und sich mit ihr am Abend, an dem ihre Leiche auf der A3 gefunden wurde, bei der Toilettenanlage aufgehalten haben.

Trotz dieser Aussagen verliefen die Ermittlungen zunächst im Sand. Über 30 Jahre tat sich nichts. Dass der mysteriöse Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... Ungelöst“ aufgegriffen und 2005 das erste Mal deutschlandweit ausgestrahlt wurde, brachte damals keine neuen Hinweise.

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: ZDF zeigt Bilder Frauenleiche im TV

Bis sich 2019 der Wirt einer Gaststätte meldete und angab, er hätte die Frau Anfang der 80er-Jahre in seiner Kölner Gaststätte bedient. Dass die Frau im Rotlicht-Milieu tätig war, schließt er nicht aus und kann sogar ein Foto aus dem Jahr 1983 vorlegen, das die Verstorbene mutmaßlich zeigt.

Am Mittwoch (16. März) wurde der Fall erneut bei dem ZDF-Format „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ aufgegriffen. Eine Nachstellung des Fundes und der folgenden Ermittlungen ist Teil des Episodenabschnittes. Schon bevor dieser anlief, war ein Bild der Leiche der Unbekannten hinter dem Moderator zu sehen.

Neue Hinweise nach Ausstrahlung im ZDF: Hauptkommissar ist überrascht

Zu Gast in der aktuellen Sendung war auch der Kriminalhauptkommissar Stephan Bach von der Kripo Neuwied. Er ist der zuständige Ermittler in dem Fall. „Das Foto ist aktuell unsere wichtigste Spur“, erklärte Bach. „Die junge Frau hat große Ähnlichkeit mit der Toten von der A3.“

Das Foto von 1983 zeigt mutmaßlich die verstorbene Unbekannte in der Gaststätte Brückeck © Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz

Auch die räumliche Nähe zwischen der Kölner Gaststätte und dem Fundort der Leiche spreche für einen Zusammenhang, fuhr Bach fort. Die beiden Männer, die sich neben der Frau befinden, seien mittlerweile identifiziert worden. Einer der beiden sei aber bereits verstorben und der andere konnte bei den Ermittlungen keinerlei neue Anhaltspunkte liefern, so Bach.

Bach betonte, dass trotz der großen Ähnlichkeit nicht feststehe, ob die Frau auf dem Bild aus der Gaststätte auch wirklich die Unbekannte sei. Er fragte also die Zuschauer: „Wer erkennt sich möglicherweise selbst auf dem Foto wieder? Wer weiß, wer die Frau auf dem Foto ist oder kann etwas zu ihrem Gesprächspartner sagen?“

Im Laufe der Sendung gingen dann auch schon einige Hinweise ein. Hauptkommissar Bach zeigte sich überrascht, dass nach so langer Zeit immer noch so viele Personen einen Beitrag zu den Ermittlungen leisten möchten. Natürlich müssten die eingegangenen Hinweise zuerst noch verifiziert werden, merkte Bach an. „Es geht schon richtig ab“, sagte er mit einem Lächeln.

Es bleibt abzuwarten, ob die neuen Hinweise die Ermittler der Auflösung des Falls näher bringen und ob sie der unbekannten Frau endlich eine Identität geben. Dank Isotopenanalyse konnte zumindest die Annahme aufgestellt werden, dass sie ursprünglich aus der Schweiz stammt.

Erst im Februar wurde ebenfalls ein Todesfall, der schon lange Zeit zurückliegt bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ thematisiert. Viele Hinweise im Mordfall Simone Langer (15) gingen nach der Sendung ein. Auch hier wird auf eine Aufklärung nach vier Jahrzehnten gehofft.(mda)