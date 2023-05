Leichtflugzeug stürzt in Wetzlarer Innenstadt auf Auto - Pilot stirbt

Von: Niklas Hecht

Ein Leichtflugzeug in der Luft. (Symbolbild) © Doreen Fiedler/dpa

Flugunglück in Mittelhessen: In Wetzlar stürzt ein Leichtflugzeug ab.

Wetzlar - In Wetzlar ist am Sonntag (28. Mai) ein Leichtflugzeug abgestürzt und auf ein Auto gekracht. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelhessen am Sonntagnachmittag. Nach ersten Informationen ist dabei der Pilot ums Leben gekommen. Absturzort sei in der Innenstadt von Wetzlar, in der Pestalozzistraße, so die Polizei. Die Fahrerin des Autos habe leichte Verletzungen erlitten. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. (nhe)

Weitere Informationen folgen.