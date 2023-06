„Meinen Eltern habe ich es nicht gesagt“: Klima-Kleber muss ins Gefängnis – und wird gefeiert

Ein Videoteam begleitet einen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf seinem Weg ins Gefängnis. Er hat Angst vor der Haft, will aber weiter demonstrieren.

München/Bützow – Pulverkaffee, Kaffeeweißer und mehrere Packungen Tabak. Raúl Semmler hat sich gut eingedeckt für die drei Tage, die ihm bevorstehen. Der Klimaaktivist geht ins Gefängnis. Er hat Angst vor dem Knast, seinen Protest bereut er aber nicht, sagt er.

Raúl Semmler nimmt eine Haftstrafe in Kauf, obwohl er nicht müsste. Lieber sitzt er ein, als einer Ölfirma Geld zu bezahlen. Er hatte die Pipelines der PCK-Raffinerie abgedreht und eine Protestaktion gefilmt. Bilder davon auf der Social-Media-Seite des Konzerns zu posten, wurde ihm untersagt – Semmler hat es trotzdem getan. Die Strafe: 1.500 Euro, oder eben drei Tage in der Justizvollzugsanstalt Bützow.

Klimaaktivist der „Letzten Generation“ muss ins Gefängnis: „Meinen Eltern habe ich es nicht gesagt“ – feierlicher Abschied von Freunden

Mehrere Mitglieder der „Letzten Generation“ haben ihn zum Haftantritt begleitet. Gemeinsam schlendern sie durch ein Waldstück zur Haftanstalt, vor dem Tor gibt es Blumen und Umarmungen. Beinahe feierlich. „Bis dann, bis in drei Tagen, ich geh‘ in die Zauberkugel“, verabschiedet sich Semmler und klingelt an der Pforte.

Aufhören, will der Klimaaktivist mit seinem Protest nicht. Auch weitere Strafverfahren würden ihn nicht abschrecken. Den letzten Abend vor seiner kurzen Haft verbrachte er mit Freunden im Treptower Park in Berlin und sprach mit der Nachrichtenagentur AFP.

„Meinen Eltern habe ich es nicht gesagt“, verrät Semmler und blickt nachdenklich zu Boden: „Meiner Mutter will ich nicht die Sorgen machen.“ Sein Vater sei in der DDR wegen eines Ausreiseversuchs selbst im Gefängnis gewesen.

„Ich sehe es als Bürgerpflicht“: Aktivist der „Letzten Generation“ erklärt, warum er protestiert

Er erklärt: „Ich sehe es als Bürgerpflicht, dass wir der Regierung auf die Finger schauen. Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, dass sie sich an die Gesetze halten. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 gesagt, dass die Bundesregierung zu wenig tut, in Bezug auf Klimaschutz.“

Protest ist für ihn der letzte Ausweg. „Was sollen wir denn noch tun? Sollen wir abwarten, bis das Verfassungsgericht wieder was sagt?“, fragt Semmler. Und gibt selbst die Antwort: „Nein. Wir müssen friedlichen Widerstand leisten und dürfen es der Bundesregierung nicht durchgehen lassen. Auf der anderen Seite erlebe ich dann, dass wir kriminalisiert werden, dass bei uns Hausdurchsuchungen kommen, dass bewaffnete Beamte die Wohnungen stürmen.“

Mitglied der „Letzten Generation“ geht ins Gefängnis: Aktivistin twittern für ihn weiter

Während er im Gefängnis sitzt, betreut eine andere Aktivistin der „Letzten Generation“ sein Twitter-Konto. Die Gruppe berichtet ausführlich über den Fall um Raúl Semmler. Für seine Entscheidung, der PCK kein Geld zu bezahlen, erfährt er viel Zuspruch von Gleichgesinnten. Die „Letzte Generation“ teilte ein emotionales Video von der Pforte der JVA Bützow.

Am Freitag (2. Juni) kommt er wieder auf freien Fuß und soll ein großes Begrüßungskomitee bekommen. „Wir holen Raúl von der JVA ab“, steht auf Semmlers Twitter-Account. Viel Trubel um drei Tage Haft.

Einem anderen Klimaaktivisten drohen mehrere Monate im Gefängnis. Er muss 15.000 Euro an Strafen bezahlen, hat das Geld aber nicht. Die „Letzte Generation“ unterstützt seinen Spendenaufruf im Internet. (moe)