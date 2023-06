Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat für Klima-Kleber kein Verständnis – „So radikal kanns nicht sein!“

Von: Christina Denk

Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält seine Meinung selten zurück. Nun wetterte er über die „Letzte Generation“. Er zeichnete ein Szenario – mit Nachahmern.

Burladingen – Die „Letzte Generation“ sorgt mit ihren Klebe-Aktionen deutschlandweit für Unmut und Widerwillen. Auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der sich mit dem Unternehmen selbst für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein einsetzt, zeigt wenig Verständnis für die Klima-Kleber. Sätze wie „Man könne nicht zulassen...“ und „radikal“ fielen im Interview mit der Zeitung Welt– doch die Kritik richtete sich nicht nur gegen die Menschen auf der Straße.

Trigema-Chef Wolfganz Grupp ohne Verständnis für Klima-Kleber – „Wir können nicht zulassen...“

„So radikal kanns nicht sein“, machte Grupp im Interview mit der Welt in Bezug auf die Klebe-Aktionen der „Letzten Generation“ klar. Er habe Verständnis für Proteste, solange sie „vernünftig“ seien. Die Blockaden der „Letzten Generation“ seien zu Recht als Straftaten eingestuft, so Grupp. „Wir können nicht zulassen, dass in einem Rechtsstaat jeder meint, er könnte alles zusammentrümmern, was ihm gerade nicht passt“, wird er deutlich. Auch bw24 berichtete darüber.

Trigema-Chef Wolfgang Grupp positionierte sich im Interview klar gegen die „Letzte Generation“ und bezeichnete sie als „radikal“ (Archivbild). © Uwe-Jens Igel/Imago

Gleichzeitig lenkt er ein: Sie hätten natürlich recht, „dass wir den Klimawandel mit Sicherheit zu spät angegangen haben.“ Deutschland, Europa, die Welt habe stark verzögert auf die Veränderungen des Klimas reagiert. Die Versäumnisse der letzten Jahre „müssen wir nachholen“, so Grupp. Wolfgang Grupp ist seit über 50 Jahren Inhaber und Geschäftsführer der Bekleidungsmarke Trigema. Die Firma wirbt mit einer Produktion in Deutschland und zunehmend auch mit Anpassungen für den Klimaschutz wie umweltfreundliche Bleichverfahren, firmeneigene Kraftwerke und geschlossene Kreisläufe ohne Abfälle.

Trigema Gründungsjahr 1919 in Burladingen, Baden-Württemberg Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Grupp (seit 1972) Produkte Sport- und Freizeitbekleidung sowie Tag- und Nachtwäsche Philosophie Hochwertige Produktion, Erhalt des Produktionsstandorts Deutschland, soziale und wirtschaftliche Verantwortung

Trigema-Chef wettert gegen Klima-Kleber: Große Ablehnung gegen Klebe-Aktionen in Bevölkerung

Mit der Ansicht, die Klima-Kleber seien zu radikal, ist Grupp nicht alleine. Drei Viertel der Befragten gaben zuletzt in einer Umfrage an, die Methoden der „Letzten Generation“, die sich zunehmend gegen „Reiche“ wenden will, abzulehnen.

Gleichzeitig ist es auch für Grupp nicht das erste Mal, dass er sich deutlich zu einem Thema äußert. Der Trigema-Chef ist bekannt für seine provokanten und markanten Sprüche, sei es gegenüber der Politik, Bürgern oder andere Ländern. So dürfte beispielsweise sein Satz „Twitter ist für mich einfach nur dumm, und die Menschen, die das nutzen, sind Idioten“ im Gedächtnis bleiben. Ebenso hielt Wolfgang Grupp mit seiner Meinung zum Ukraine-Krieg nicht hinter dem Berg. (chd)