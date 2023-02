Star aus „Lindenstraße“ und „Tatort“ gestorben: Trauer um Dieter Schaad

Von: Martina Lippl

Am Rande der Dreharbeiten für den Film «Das Haus der Krokodile» stehen am 14.09.2011 in einem Garten in Frankfurt am Main beim Fototermin (L-R): Vijessna Ferkic, Joana Ferkic, Kristo Ferkic, Dieter Schaad (hinten), Gudrun Ritter, Christoph Maria Herbst. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Schauspieler ist vielen bekannt aus der „Lindenstraße“. Zuletzt war er noch in einem „Tatort“ aus Ludwigshafen zu sehen. Nun ist Dieter Schaad gestorben.

München – Der Star aus der „Lindenstraße“ und aus dem „Tatort“ Dieter Schaad ist tot. Der Schauspieler ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Dagmar Hessenland-Schaad dem Wiesbadener Kurier.

„Lindenstraßen“-Star gestorben: Trauer um Schauspieler Dieter Schaad (†96)

Schaad ist demnach am Samstag, den 4. Februar 2023, in seiner Wohnung in Wiesbaden gestorben. Nach den Angaben seiner Ehefrau sei der Schauspieler nicht erkrankt gewesen, sondern lediglich seinem Alter geschuldet etwas schwächer geworden.

Große Trauer: Schauspieler Dieter Schaad (Archivfoto) ist im Alter von 96 Jahren gestorben. © imago

Zuletzt war Schaad noch in einem „Tatort“ aus Ludwigshafen im Fernsehen zu sehen. Als Herr Wolter war er in der Folge „Lenas Tante“ mit Ulrike Folkers als Kommissarin zu sehen. Sein „Tatort“-Debüt gab er übrigens 2009 - als Leiche. Dann folgten mehrere Rollen in der ARD-Krimireihe.

Schauspieler Dieter Schaad – Seine Karriere begann in den 40er Jahren

In den 40er Jahren begann die Schauspiel-Karriere von Dieter Schaad. Im Alter von 19 Jahren machte er eine Schauspielausbildung an der Schauspielschule Wiesbaden.

Dieter Schaad war in zahlreichen TV-Produktionen – etwa 120 Fernsehproduktionen – zu sehen. Der Schauspieler spielte auch am Theater Bielefeld, Schauspielhaus Köln und Staatstheater Wiesbaden. Schaad ist vielen Zuschauern in der Rolle des Dr. Pauli in der beliebten ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt, unter anderem auch in „Club der roten Bänder“, „Forst Falkenau“, „SOKO Leipzig“ und der aktuellen Serie „Gestern waren wir noch Kinder“.

Während Corona verlor Schaad seinen Schauspieler-Job. Der damals 94-Jährige musste seine Rollen im „Tatort“ und der Vox-Serie „Tonis Welt“ 2020 aufgeben. Drei Jahre lang war er Teil der Vox-Serie, dann wurde er aus dem Drehbuch gestrichen. 2022 stand Dieter Schaad wieder für den „Tatort: Des anderen Last“ vor der Kamera. Die Dreharbeiten zum 89. „Tatort“ aus Köln mit den Kommissaren Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär), waren im November 2022 gestartet.

Dr. Dessler aus der „Lindenstraße“ – Ludwig Haas ist 2021 verstorben. Der Schauspieler starb am 4. September 2021 in einem Krankenhaus. (ml)