Warum tragen manche Menschen den Ehering an der linken Hand?

Von: Stella Henrich

Teilen

Bei der Hochzeit stecken sich Eheleute einen Ring an den Finger der linken Hand. Das Ritual gibt es seit der Antike. Doch warum gerade an die linke Hand?

Frankfurt am Main ‒ Der Ehering ist ein Symbol der Liebe, für manche ist er sogar ein Zeichen für die Ewigkeit. Für die meisten Menschen in Deutschland gilt: Bei der Hochzeit kommt er auf den Ringfinger der rechten Hand. Das ist aber nicht in allen Ländern und Traditionen so.

Sitzt er perfekt am Finger, kann er auch niemals verloren gehen. Wie beispielsweise in diesem kuriosen Fall einer Frau aus Holland, deren Ehering über diverse Umwege im Naturdünger auf einem Acker wieder auftaucht.

Abseits dieser lustigen Story gibt es Eheringe in schlichter Ausführung, mit und ohne Steinchen; doch inzwischen legen viele Eheleute bei dem Edelmetall auch auf ein außergewöhnliches Design als echten Hingucker großen Wert – bevor sie sich das Schätzchen am Hochzeitstag gegenseitig an den Ringfinger der linken Hand stecken.

Ehering an linker Hand – historisch gewachsen

Der Ehering am Ringfinger der linken Hand soll die ewige Liebe zwischen Braut und Bräutigam symbolisieren. Bereits im alten Ägypten haben die Menschen Ringe als Symbol der Ewigkeit getragen, berichtet eheringe.de. Der sogenannte Shen-Ring aus der Antike symbolisierte die Ewigkeit, und im alten Ägypten glaubte man, dass er ewigen Schutz gewähren würde.

Die Symbolik des Rings in der Antike:

Ewigkeit der Schöpfung

Schutz vor dem Bösen

Macht und Herrschaft

Stärke

Unsere Vorfahren steckten sich den Ring an den vierten Finger der linken Hand. Denn von hier führt, so der antike Glaube, ein empfindlicher Nerv, die Liebesader, direkt zum Herzen. Auch die alten Römerinnen und Römer folgten dieser Tradition. Ebenfalls in der Annahme der „Vena Amoris“ des linken Ringfingers. Wissenschaftlich bewiesen ist diese antike Tradition allerdings nicht.

Tausch des Eherings: Eine Braut steckt dem Bräutigam den Ehering an den Finger der linken Hand. (Symbolbild) © R. Rebmann/imago

Ehering am linken Ringfinger: Dänemark, Polen, Kuba und Indien tragen Ehering an rechter Hand

Dabei wird der Ehering nicht überall an der linken Hand getragen. Die Menschen in Dänemark, Polen und Kuba tragen ihren Ehering traditionell an der rechten Hand. In Indien beispielsweise wird die linke Hand als unrein betrachtet – sie dient der Körperpflege, weshalb Inderinnen und Inder den Ring ebenfalls an der rechten Hand tragen.

Für welches Organ steht der linke Ringfinger? Der Ringfinger des linken Zeigefingers gehört zum Meridian der Lunge, welcher eng mit den Atemwegen verbunden ist. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird etwa angenommen, dass eine beeinträchtigte Funktion der Lunge zu verschiedenen Beschwerden im Atmungssystem führen kann, wie zum Beispiel Asthma, Bronchitis oder Atemwegsinfektionen.

Darüber hinaus symbolisiert in der chinesischen Kultur jeder Finger eine bestimmte Person. Der Ringfinger steht für Ehemann und Ehefrau. Auch im Land der aufgehenden Sonne tragen Eheleute ihren Ring an der linken Hand.

Wunderschön in Weiß: An diese royalen Hochzeitskleider wird man sich immer erinnern Fotostrecke ansehen

Ehering an welcher Hand? Die Sitten und Bräuche im Vergleich – Einfluss von Religion

In Deutschland trägt man den Ring übrigens an der rechten Hand – auch in vielen katholischen Ländern. Möglicherweise gilt dort die linke Hand als direkte Verbindung zum Teufel und der Sünde. Auch der Protestant Martin Luther soll seinen Ehering an der rechten Hand getragen und sich dabei auf die Bibel berufen haben.

Wirft man einen Blick auf den Ländervergleich, könnten multikulturelle Paare bei dem Ringtausch am Hochzeitstag in der Tat ziemlich durcheinandergeraten. Eine vorherige Absprache des Brautpaars, an welche Hand der Ehering auf dem Standesamt oder vor dem Altar gehört, dürfte das peinliche Maleur aber sicher vermeiden.

Ehering an linker Hand Ehering an rechter Hand Türkei Finnland Griechenland Frankreich Schweiz England Spanien Russland Kroatien Schweden USA Norwegen Italien Österreich

Viele Musliminnen und Muslime tragen ihren Ehering ebenfalls am rechten Ringfinger – manchmal auch am rechten Mittelfinger. Doch egal, an welcher Hand der Ring getragen wird, natürlich soll er einem vor allem gefallen. Deswegen gibt es eine große Auswahl an Gestaltungsformen von Eheringen.