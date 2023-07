Lkw-Fahrer fährt Klimaaktivisten an: Er verliert Job und Führerschein – Spendenaktion soll ihm helfen

Von: Anna-Lena Kiegerl, Moritz Bletzinger

Eine Straßenblockade der „Letzten Generation“ in Stralsund eskaliert. Ein Lkw-Fahrer schiebt einen Aktivisten mit seinem Fahrzeug nach vorne. Gegen beide Parteien wird ermittelt.

Update vom 17. Juli: Führerschein weg, Job futsch. Der Lkw-Fahrer, der in Stralsund auf Klimaaktivisten losging und einen von ihnen anfuhr, muss sich mit ernsten Konsequenzen auseinandersetzen. Seinen Führerschein hatte er noch am Abend nach dem Vorfall vorläufig abgeben müssen, als er sich der Polizei stellte, teilte ein Sprecher mit. Später teilte die Speditionsfirma Air Liquide mit, den Mann nicht weiter beschäftigen zu wollen.

Und die Staatsanwaltschaft ist weiter am Fall dran. „Konkret ermitteln wir wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das bedeutet, es wird geprüft, ob der Lkw-Fahrer durch sein Handeln Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet hat. Wir gehen damit von einem bedingten Vorsatz aus“, sagte Polizeisprecher Marcel Opitz der Bild. Sogar eine Haftstrafe steht für den Lkw-Fahrer im Raum. Er habe „mindestens billigend in Kauf genommen, dass ein Mensch verletzt wird.“

Unterstützung bekommt der Mann von der rechtspopulistischen Zeitung „Junge Freiheit“, sie hat ein Spendenkonto eingerichtet. Außerdem sammelt die Initiative „Bürger für Stralsund“. In einem Facebook-Post spricht sie gar von einer „Spendenaktion für den König der Herzen“.

„Ich vertrete den Lkw-Fahrer wegen des Vorfalls am 12.07.2023 in Stralsund, welcher sich gegen die Straftaten der Demonstranten zur Wehr setzte, um seinem Auftrag, medizinisches Gas fristgerecht in die Klinken transportieren zu können, nachkam“, schreibt Anwalt Dirk Lüder zum Spendenaufruf. Die Spenden sollen die Prozess- und Anwaltskosten decken und den Lkw-Fahrer nach seinem Jobverlust unterstützen.

Bei der Zeitung „Junge Freiheit“ hat sich angeblich bereits ein Spediteur gemeldet, der dem Mann einen neuen Job anbietet.

Lkw-Fahrer bedroht Klima-Kleber und hält dann mit dem Wagen voll drauf - Video zeigt Wutausbruch

Erstmeldung vom 13. Juli: München – Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer hat eine Gruppe Klimaaktivisten zuerst attackiert und anschließend einen von ihnen mit dem Lkw weggeschoben. Dies zeigt ein Video, welches auf Twitter viral ging. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten eine Straße in Stralsund. Dem Fahrer droht nun Führerscheinentzug, gegen ihn wird ermittelt. Die Aktivistengruppe sorgt seit Monaten immer wieder für Furore. Am Donnerstag blockierte die „Letzte Generation“ zwei große Flughäfen in Deutschland.

Schockierendes Video: Lkw-Fahrer schiebt Klima-Kleber der „Letzten Generation“ mit Fahrzeug nach vorne

Wie das Video zeigt, stürmte der Fahrer wutentbrannt auf die Straße, nachdem sich die Aktivisten vor seinem Lkw niedergelassen hatten. Einen zerrte er von der Straße, einen anderen schubste er um und drohte ihm mit der Faust. Dennoch positionierten sich die Personen wieder auf der Straße. Der Lkw-Fahrer stieg zurück in seinen Wagen und schob einen der Aktivisten mit dem Fahrzeug in etwa einen Meter nach vorne. Seine Beine wurden unter den Lkw gezogen. Verletzt wurde er jedoch nicht. Solche Angriffe auf die Gruppe sind keine Seltenheit. Bei Straßenblockaden in Bamberg wurde ein Aktivist mit Fisch beworfen.

Klima-Kleber von Lkw-Fahrer attackiert: „Wir legen das noch heute einem Richter vor“

Noch am selben Abend stellte sich der 41-jährige Lkw-Fahrer bei der Polizei in Grimmen. Diese nahm ihm die Papiere vorläufig ab. „Die Akten werden dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts morgen (Freitag) zur Entscheidung zugeleitet werden“, erklärte ein Sprecher des Amtsgerichts Stralsund der Deutschen Presse Agentur. Ermittelt werden soll nun wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung.

Ein Lkw-Fahrer fährt einen Klimaaktivisten mit dem Laster an. © Screenshot/Twitter @AufstandLastGen

Dennoch ist vorerst unklar, ob der Lkw-Fahrer sehen konnte, dass der zuvor von der Straße gezerrte Aktivist, wieder auf dem Asphalt saß. Über die Maßnahme des endgültigen Führerscheinentzugs muss jetzt der Richter entscheiden. Auch gegen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wird wegen des Verstoßes des Versammlungsgesetzes, sowie wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Nicht selten kommt es vor, dass Aktivisten für ihre Aktionen auch in Haft gehen.

Berufliche Konsequenzen: Lkw-Fahrer darf nicht mehr für Firma fahren

Berufliche Konsequenzen sind unterdessen sicher für den Lkw-Fahrer. Das geht aus einem Gespräch mit der Firma Air Liquide, für welche die Spedition des Fahrers fährt, hervor. „Wir haben die Spedition direkt informiert, dass dieser Fahrer nicht mehr für uns fahren soll“, so der Unternehmenssprecher von Air Liquide, Andreas Voß gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Unabhängig davon, wie man zur Diskussion über die „Letzte Generation“ stehe, sei ein solches Verhalten nicht akzeptabel. Vertraglich stehe dem nichts im Wege, so habe es die Spedition der Firma zugesichert.

Video von Klima-Kleber und Lkw-Fahrer geht viral: Meinungen auf Twitter spalten sich

Die Meinungen auf Twitter spalten sich unter dem Video, welches von der „Letzten Generation“ gepostet wurde. Diese schreibt unter den Beitrag: „Was werden Menschen tun, wenn Ernten ausfallen und es nicht genügend Nahrung und Trinkwasser für alle gibt?“ Manche stimmen der Aktivistengruppe zu und sprechen sich für die Aktionen aus: „Whow. Unfassbar, dass Autos wichtiger sind als Menschen. Von Geld kann man sich nicht ernähren, wenn Trinkwasser und Lebensmittel immer knapper werden. Danke für euren Einsatz“, kommentiert ein Twitter Nutzer.

Andere äußern sich kritisch gegenüber den Blockaden: „Sie würden mit Lkw Nahrung und Wasser heranschaffen. Das, was ihr blockiert“, merkt ein anderer an. Viele Menschen äußern sich kritisch gegenüber der „Letzten Generation“. Eine neue Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen sich härtere Strafen gegen die Aktivisten wünscht. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)