Long-Covid-„Klassiker“ Vergesslichkeit: Ärztin gibt Tipps für das Hirn-Training

Von: Kai Hartwig

Einigen Corona-Patienten leiden nach der Erkrankung an langfristigen Folgen. Auch Vergesslichkeit ist ein Long-Covid-Symptom. Eine Ärztin erklärt, was dagegen hilft.

München - Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, kann während der Erkrankung Symptome aufweisen. Treten diese auf, sind sie je nach Patient unterschiedlich stark ausgeprägt. Sobald die Corona-Infektion überwunden ist, kann ein Großteil der zuvor Erkrankten wieder beschwerdefrei leben. Doch es gibt auch zahlreiche Fälle, in denen Corona-Patienten an Long-Covid leiden.

Darunter versteht man laut dem Robert Koch-Institut (RKI) gesundheitliche Langzeitfolgen, die im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Corona-Infektion stehen. Über die Häufigkeit solcher Long-Covid-Fälle gibt es noch keine gesicherte Datenlage.

Long Covid Laut Definition des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) versteht man unter Long Covid gesundheitliche Beschwerden, die mindestens vier Wochen nach der akuten Krankheitsphase noch anhalten oder neu auftreten.

Dem RKI zufolge schwanken die Zahlen verschiedener Studien: Bei Corona-Erkrankten, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurden je nach Erhebung zwischen 7,5 Prozent und 41 Prozent Long-Covid-Fälle registriert. Bei den stationär behandelten Covid-19-Patienten lag der Wert bei 37,6 Prozent.

Long Covid: „Klassiker“ der Corona-Langzeitfolgen ist laut Expertin Jördis Frommhold die Vergesslichkeit

Klar ist: Einige vormals mit Corona infizierte Patienten spüren auch noch Wochen oder sogar Monate nach ihrer Erkrankung deren Folgen. In Deutschland gilt Dr. Jördis Frommhold als Expertin für Long-Covid. Sie zählt „Kognitive Einschränkungen“ zu den besonders häufig auftretenden Long-Covid-Symptomen. „Das ist der Klassiker“, befand die Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien an der Median Klinik in Heiligendamm gegenüber Focus.de.

Die Ärztin Dr. Jördis Frommhold gilt als Expertin für Long Covid. © Bernd Wüstneck/dpa

Frommhold beschrieb die alltäglichen Probleme der betroffenen Menschen. „Ich muss mir alles aufschreiben. Ich fahr in den Supermarkt und weiß gar nicht, was ich einkaufen wollte. Ich lass ständig den Schlüssel im Auto stecken oder ich setz mich aufs Fahrrad und weiß gar nicht, wo ich eigentlich hinfahren wollte. All das ist ein ganz typisches Long-Covid-Syndrom.“

Long-Covid-Symptom „Brainfog“ - Ärztin rät zu „Hirnleistungstraining“ via App oder Spielform

„Häufig nimmt auch die Vergesslichkeit zu, das viel genannte ‚Brainfog‘, also der Nebel im Kopf“, führte die Ärztin weiter aus. Dies geschehe umso häufiger, „je mehr der Patient belastet ist“, meinte Frommhold. Doch sie machte Betroffenen auch Hoffnung, dass diesen Beschwerden entgegengetreten werden kann.

„Wir können mit Hirnleistungstraining arbeiten“, erklärte die Long-Covid-Expertin. Dies können auch über das Smartphone geschehen, verschieden Apps würden bereits zur Verfügung stehen. Ebenso seien „ganz klassische Dinge, Kreuzworträtsel, Sudoku, Memory“ hervorragend dazu geeignet, sein Hirn spielerisch zu trainieren.

Mit kleinen Spickzetteln und Notizen können sich Menschen, die infolge einer Corona-Erkrankung langfristig mit Vergesslichkeit zu kämpfen haben, auch helfen. Allerdings gebe es eine bedeutende Einschränkung für alle Betroffenen: „Es gibt nicht das eine Medikament oder die Wunderpille, die man dann nimmt, und dann ist das wieder weg.“ Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnte jüngst vor den Auswirkungen von Long Covid. (kh)