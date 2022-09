„Mehr Psyche als Virus“? Deutsche Long-Covid-Studie mit neuen Erkenntnissen und überraschendem Resümee

Von: Anna Lorenz

Eine aktuelle Studie des Universitätsklinikums Essen zu Long-Covid führt zu einer neuen Perspektive hinsichtlich der Krankheit. Der Untersuchung zufolge könnte die Psyche eine entscheidende Rolle spielen.

Essen – So viele Facetten, so wenige Fakten: Long-Covid ist als Krankheit infolge einer Corona-Infektion zwar medial leiser, doch nicht minder gravierend. Bei genauerer Betrachtung wird klar: Wochen und Monate mit diffusen Symptomen, die den Alltag schwer beeinträchtigen können, leben zu müssen und nicht zu wissen, ob die Beschwerden wieder vergehen werden, ist äußerst belastend. Eine Studie des Universitätsklinikums Essen begab sich auf Ursachenforschung zu Long-Covid – mit überraschendem Ergebnis.

Long-Covid: Müdigkeit, Brain Fog, Gedächtnisprobleme – Alles psychisch bedingt?

Es ist eine schreckliche Vorstellung: Tag für Tag wird man geplagt von verschiedensten Leiden, Unwohlsein, Müdigkeit. Die Symptome sind mal stärker, mal schwächer oder wechseln sich ab. Ein Ende scheint nicht in Sicht, wissenschaftlich eindeutige Erkenntnisse fehlen bislang. Wenn körperliche Untersuchungen dann allesamt ohne Befund enden, fühlen Betroffene sich nicht selten hilflos. Nichtsdestotrotz existieren einige fragwürdige „Wunder-Behandlungen“ für Long-Covid, von denen Medizinier allerdings deutlich abraten.

Doch was, wenn Long-Covid psychisch bedingt wäre? Es ist verständlich, dass sich viele Patienten, die im Alltag allgegenwärtig mit der Krankheit zu kämpfen haben, sich von dieser These befremdet fühlen. Wie Autor Thomas Müller im Fachportal SpringerMedizin ausführt, schilderten Betroffene schließlich Brain Fog, Gedächtnisprobleme und Sprachschwierigkeiten als häufigste Symptome von Long-Covid – und damit Prozesse, die sich grundsätzlich in der Neurologie verorten lassen. Eine Studie des Universitätsklinikums Essen überraschte nun jedoch mit Untersuchungsergebnissen, die die Psyche als wichtigen Faktor einer Long-Covid-Erkrankung erscheinen lassen.

Studie: Long-Covid-Patienten werden neurologisch untersucht – Überraschende Ergebnisse

Aktuelle Studie: Fleischer, M., Szepanowski, F., Tovar, M. et al. Post-COVID-19 Syndrome is Rarely Associated with Damage of the Nervous System: Findings from a Prospective Observational Cohort Study in 171 Patients. Neurol Ther (2022). Die Studie finden Sie hier.

In der Kohortenstudie mit 171 Patienten untersuchten die Wissenschaftler nämlich, inwieweit bei Long-Covid-Patienten Schädigungen des Nervensystems zu finden waren. Dafür seien die Betroffenen „einer umfassenden neurologischen Diagnostik unterzogen“ worden. Nerven, Blutgefäße und die Signalübertragung in Zellen und Gewebe wurden untersucht, sowie Blutanalysen durchgeführt. „Zusätzlich wurden in Untergruppen von Patienten eine Magnetresonanztomographie (MRT) und eine Lumbalpunktion durchgeführt. Darüber hinaus wurden die Patienten einer neuropsychologischen, psychosomatischen und Fatigue-Bewertung unterzogen“, so die Studie.

Das Ergebnis: 85,8 Prozent der untersuchten Personen, die im Übrigen überwiegend weiblich und mittleren Alters waren, wies keinerlei neurologische Anomalie auf. Die Probanden hatten meist leichtes bis mittelschweres akutes COVID-19 erlitten und berichteten über deutliche Krankheitszeichen. Dennoch konnten die Mediziner nur in 2,3 Prozent der Fälle eine Diagnose stellen, die nicht Long-Covid lautete, beziehungsweise mit der vorangegangenen Coronainfektion zusammenzuhängen schien.

Brisante Essener Studie: „Long-Covid hat viel mehr mit der Psyche zu tun, als mit dem Virus“

Allerdings machten die Wissenschaftler einige Entdeckungen. So kamen „sensorische oder motorische Beschwerden“ gehäuft in Kombination mit einer anderen neurologischen Diagnose anstatt mit Long-Covid vor. Auch konnten vorausgegangene, psychische Erkrankungen als „Risikofaktor für die Entwicklung eines Post-COVID-19-Syndroms“ ausgemacht werden.

Im Ergebnis jedoch „deute[te]n erhöhte Somatisierungsgrade auf eine Pathogenese hin, die möglicherweise psychosomatische Faktoren einbezieht“ – oder, wie es der Mitautor der Studie, Prof. Christoph Kleinschnitz von der Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Essen, im Gespräch mit Bild ausdrückte: „Bei anderen Erkrankungen, etwa Multiple Sklerose, kann man im Gehirn eindeutig einen Entzündungsherd feststellen. Bei Long-Covid sind die Befunde in den meisten Fällen unauffällig. Wir schlussfolgern daraus: Long-Covid hat viel mehr mit der Psyche zu tun, als mit dem Virus.“

Demnach hingen die anhaltenden Beeinträchtigungen der Gesundheit womöglich damit zusammen, dass „die Krankheitsverarbeitung im Gehirn“ falsch abgelaufen sei. Ähnliche Zusammenhänge waren in der Vergangenheit bereits bei Krebserkrankungen untersucht worden. Zwar müsse Kleinschnitz zufolge bei Symptomen im Stile von Long-Covid stets eine umfassende Abklärung, insbesondere hinsichtlich anderer Ursachen, erfolgen; würden die Untersuchungen allerdings ergebnislos bleiben, könne „zusammen mit Fachärzten an der Krankheitsverarbeitung gearbeitet werden“. (askl)