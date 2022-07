Lotto-Millionär seit 2019 gesucht! Gewinnsumme verfällt bald - Details über Lottoschein sollen nun helfen

Von: Martina Lippl

Lotto sucht seit drei Jahren Millionen-Gewinner (Archivfoto). © imago

Es klingt unglaublich – ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin wird gesucht! Und das schon seit drei Jahren. Es geht um einen Millionengewinn.

Magdeburg – Einmal im Lotto 6 aus 49 ein hübsches Sümmchen zu gewinnen, ist für viele ein Traum. Offenbar hat ein Glückspilz nichts von seinem traumhaften Millionen-Gewinn mitbekommen. Dabei tickt die Uhr für den Lotto-Millionär! Denn, ganz taufrisch ist der Spielschein mit den Gewinnzahlen nicht mehr. Seit Ende 2019 wartet der Millionen-Gewinn auf einen unbekannten Lotto-Spieler. Besonders brisant: Das Lottoglück könnte verfallen!

Lotto-Millionen warten seit drei Jahren auf unbekannten Glückspilz

„Wir suchen dringend einen Lottomillionär bzw. eine Millionärin“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Der Gewinner oder die Gewinnerin hat noch bis zum 31. Dezember 2022 um 23.59 Uhr Zeit, den Gewinn von einer Million Euro anzufordern.“ Der oder die Lotto-Spielerin kann sich also bis Ende des Jahres melden. Falls das nicht passiert, fließe das Geld in die nächste bundesweite Sonderauslosung. Es wäre das erste Mal in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt, dass ein Millionengewinn nach drei Jahren nicht abgeholt werde.

Schlummert der Lotto-Spielschein vom November 2019 in der Tasche einer Winterjacke?

Lotto-Toto Sachsen-Anhalt hat jetzt einen dringenden Aufruf nach dem Lotto-Gewinner gestartet. „Die Spielscheinquittung scheint vergessen worden zu sein. Möglicherweise schlummert sie in der Tasche einer Winterjacke bzw. in einer beiseitegelegten Handtasche, in einer Schublade oder sie diente als Lesezeichen in einem Buch“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

Wer ist der Lotto-Millionär vom Dezember 2019?

Der Spieler oder die Spielerin habe seinen Spielschein für zwei Ziehungen für Lotto 6 aus 49 am 28. November 2019 in einer Verkaufsstelle im Raum Mansfeld-Hettstedt abgegeben. Bei der Ziehung der Lotto-Zahlen am 30. November 2019 landete er oder sie einen Zweier mit Superzahl, eine Woche darauf einen Dreier.

Der Spielschein im LOTTO 6 aus 49 wurde am 28. November 2019 in einer Lotto-Verkaufsstelle im Raum Mansfeld-Hettstedt gespielt.

gespielt. Spielschein im LOTTO 6 aus 49 mit zwölf Tipps sowie den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 gespielt – für zwei Ziehungen.

Kosten für den Spielschein (inklusive Bearbeitungsgebühr): 32,10 Euro.

Wichtiger Hinweis zum Millionengewinn: Der Lottospieler ließ sich einen Gewinn von 17,30 Euro am Samstag (7. Dezember 2019) in einer Lotto-Verkaufsstelle im Raum Mansfeld-Hettstedt auszahlen. Bei der folgenden Nikolaus-Sonderauslosung am 9. Dezember 2019 wurde der Lotto-Spieler dann zum Millionär!

Hinweis der Redaktion: Die Gewinnchance bei Lotto 6 aus 49 liegt bei 1:139 Millionen. Die Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos gibt es unter der kostenlosen Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de.