Klima-Aktivisten errichten Barrikaden in Lützerath - Luisa Neubauer am Sonntag erwartet

Klimaschutzaktivisten haben eine Straße im Braunkohledorf Lützerath mit einem Wohnwagen und Steinen verbarrikadiert. © David Young/dpa

In Lützerath bereiten sich Klimaaktivsten auf den Widerstand gegen die Räumung des Ortes vor. Auch Luisa Neubauer wird am Sonntag erwartet.

Erkelenz - In wenigen Tagen soll der rheinische Ort Lützerath in Erkelenz zur Kohlegewinnung abgerissen werden. Um das zu verhindern, reisten am Samstag Aktivisten an. Shuttlebusse brachten sie von nahegelegenen Bahnhöfen in das unwegsame Gelände. In einem Camp auf einem Feld im benachbarten Stadtteil Keyenberg wurden mehrere neue Zelte aufgebaut.

Kohlegewinnung in Lützerath: Klimaaktivisten bereiten sich auf Widerstand gegen Räumung vor

Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer wird am Sonntag in Lützerath erwartet. Neubauer und andere Initiativen riefen in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #LuetzerathUnraeumbarstützer auf, sich dem Protest gegen die Räumung anzuschließen. Auf den Straßen von Lützerath wurden weitere Barrikaden errichtet, unter anderem betonierten Aktivisten Gasflaschen in die Fahrbahnen ein, um diese unpassierbar zu machen.

Auf Instagram schrieb Luisa Neubauer in einem Beitrag: „Wer mit RWE und deren gefaxten Zahlen zerstörerische Deals macht, muss erfahren, dass eine klimabewusste und mutige Zivilgesellschaft das nicht einfach so hinnimmt.“ Sie bezieht sich dabei auf die Berechnungen von RWE, laut welchen die Kohle unter anderem für Deutschlands Energieversorgung benötigt wird. „Stimmt nicht, zeigen unabhängige Berechnungen“.

Klima-Protest in Lützerath: RWE will Kohle fördern – NRW will Dorf räumen lassen

Der Energiekonzern RWE will Lützerath abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Aktivisten, die in dem von den einstigen Bewohnern verlassenen Weiler leben, haben Widerstand dagegen angekündigt. Die schwarzgrüne NRW-Landesregierung will das Dorf von der Polizei räumen lassen - möglicherweise schon in wenigen Tagen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Die Landesregierung verweist darauf, dass im Gegenzug der Kohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vorgezogen worden sei. (nz/dpa)