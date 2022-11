Studie will Zusammenhang erkannt haben: Schützt Lupus-Gen vor Corona?

Von: Helmi Krappitz

Wie schwer eine Corona-Erkrankung verläuft, wird von Vorerkrankungen und Genen beeinflusst. Eine Studie zeigt den Zusammenhang zwischen Virusabwehr und der Autoimmunerkrankung Lupus.

London – Die Intensität einer Corona-Erkrankung ist nicht nur von Vorerkrankungen und Alter abhängig, sondern auch von Genen. Die sind bei der Abwehr von Viren vom Immunsystem beteiligt und gelten als Marker für die Auswirkungen einer SARS-CoV-2 Infektion.

Lupus-Gen schützt vor schwerer COVID-19 Erkrankung

Welchen Einfluss eine bestimmte Genvariante auf eine Virusinfektion hat, untersuchen Wissenschaftler um David Morris vom King’s College London. Die Studie umfasste etwa 6000 Betroffene und etwa 12.000 Kontrollpersonen. Festgestellt wurde ein möglicher Schutz vor einer Corona-Virusinfektion durch das Gen TYK2. Gleichzeitig steht dieses Gen im Zusammenhang mit der Autoimmunerkrankung Lupus. Eine zu starke Aktivität des Gens kann Autoimmunreaktionen auslösen.

Was ist Lupus?

Der systemische Lupus Erythematodes (SLE), auch Lupus genannt, ist eine chronische Autoimmunkrankheit. Bei Lupus greift der eigene Körper gesunde Zellen an. Folge können Schäden der Organe sein, die durch Entzündungsreaktionen entstehen. Zu den Symptomen der Erkrankung zählen ausgeprägte Müdigkeit, Gelenkschmerzen und auch Haarausfall. Bestimmte Gene können das Risiko von Autoimmunerkrankungen erhöhen. TYK2 soll eins davon sein.

Lupus-Gen schützt vor schweren COVID-19 Erkrankungen

Gen verstärkt die Sofortabwehr von Viren

Den Zusammenhang des Gens mit der verstärkten Virenabwehr und Lupus erklären die Forscher durch die Interferonen-Produktion. Das Gen TYK2 enthält Enzyme zur Signalverarbeitung in Immunzellen. Werden diese aktiviert, folgt eine vermehrte Produktion an Interferonen. Dadurch wird eine SARS-CoV-2 Infektion schnell abgewehrt. Bei Lupus-Patienten sind diese Botenstoffe fehlreguliert und es werden zu viele ausgeschüttet. So kann eine Infektion zwar noch schneller abgewehrt werden, gleichzeitig steigt das Risiko von Autoimmunreaktionen. Das kann gesundheitliche Folgen haben.

Um den Zusammenhang zwischen dem Lupus-Gen und dem Verlauf einer COVID-19 Erkrankung klar belegen zu können, müssen noch weitere Studien folgen. Dabei werden auch weitere Immun-Gene mit doppelten Gesicht untersucht – Gene, die eine Infektion abwehren, aber das Risiko von Autoimmunkrankheiten erhöhen.