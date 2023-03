20 Grad und Sonne: Wo das Wetter am Wochenende sommerlich wird

Von: Karolin Schäfer

Der Frühling erwacht aus dem Winterschlaf: Zum Wochenende ist dann Schluss mit dem regnerischen Wetter. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad.

Kassel – Der 1. März hat den meteorologischen Frühlingsanfang eingeläutet. Blühende Schneeglöckchen und Krokusse deuteten auf steigende Temperaturen hin. Allerdings verpasste eine Kaltfront dem Frühling in Deutschland einen spätwinterlichen Dämpfer. Neben Schnee bis ins Flachland und Regen wurden auch stürmische Böen erwartet.

Doch lange soll das nicht anhalten: Das Sturmtief zieht ab, ein milderes Frühlingslüftchen weht schon am Donnerstag (16. März) wieder. Dann steigen die Temperaturen im Südwesten auf 10 bis 14 Grad, dazu bleibt es weitgehend trocken, meldete wetter.de. Im Norden sollten Sie dagegen einen Regenschirm parat haben, hier könnte es stellenweise nass werden.

Wetter in Deutschland: Am Wochenende milde Temperaturen bis 20 Grad

Auch am Freitag (17. März) wird es von der Mitte bis in den Süden sonnig, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen klettern auf 15 bis 21 Grad, vor allem in Freiburg zeigt sich die Sonne. Im Norden und Nordosten dagegen könnten dichtere Wolken zeitweise etwas Regen bringen.

Tag Temperatur Donnerstag (16. März) 10 bis 14 Grad Freitag (17. März) 15 bis 21 Grad Samstag (18. März) 15 bis 20 Grad Sonntag (19. März) 12 bis 17 Grad Montag (20. März) 11 bis 18 Grad

Mild und trocken soll es am Samstag (18. März) in weiten Teilen Deutschlands weiter gehen – vor allem im Südwesten. Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad bringen sommerliche Stimmung. Laut DWD wird es im Südosten im Tagesverlauf bewölkt, meist aber trocken. Windig soll es am Wochenende nicht sein, hieß es bei wetter.de.

Wetter: Milde Temperaturen im März – aber wechselhaft

Richtig kalt wird es in den Tagen darauf zumindest nicht – es soll bei milden Temperaturen bleiben. Auch wenn Sie am Sonntag (19. März) mit zunehmender Bewölkung und Regen, besonders im Westen, rechnen sollten. Die Temperaturen liegen weiter bei Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad. Im Nordwesten und Norden ist es laut DWD aber etwas frischer. Zum Wochenstart am Montag (20. März) bleibt es ebenfalls mit 11 bis 18 Grad frühlingshaft.

Die Temperaturen klettern am Wochenende in einigen Regionen in Deutschland auf 20 Grad. © Marcus Brandt/dpa

Dem amerikanischen Wettermodell zufolge soll der Frühling im Süden Deutschland in diesem Jahr etwas zu warm werden. Während der März noch durchschnittlich ausfällt, soll es vor allem im April und Mai wärmer werden, berichtete wetter.com. Zudem wird im April nur wenig Niederschlag erwartet. (kas)