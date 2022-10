Frühling 2022: Wettermodelle zeichnen deutlichen Trend - Prognosen für März, April und Mai sind da

Von: Martina Lippl

Die ersten Prognosen für den Frühling 2022 sind da. In den führenden Wettermodellen zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Das bringen der März, April und Mai.

München - Der Winter 2021/2022 ist für viele bereits gedanklich schon abgehakt. Doch was bringt uns der Frühling 2022? Die ersten Prognosen langfristiger Wettermodelle liegen schon vor. Zeit, einen Blick auf das Wetter in den kommenden Monaten zu riskieren.

„Es wird ein sehr warmer Frühling“, bilanziert Meteorologe Dominik Jung von Q.met auf Anfrage von Merkur.de. Das Wettermodell der amerikanischen Wetter- und Ozeanbehörde NOAA geht von einer Temperatur-Abweichung im gesamten Frühjahr von 2 Grad aus. Auch nach dem Europäischen Modell ECMWF und der sogenannten Jahreszeitenvorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist der Frühjahr 2022 mit 1 bis 2 Grad über dem langjährigen Klimamittel zu warm.

Konkrete Wettervorhersagen lassen sich mit diesen Wettermodellen nicht machen, betont Wetterexperte Jung. Ob es zu Ostern schneit, beispielsweise. Doch bei den Temperaturen und beim Niederschlag geben die langfristigen Modelle einen Trend beim Wetter vor. Sie geben einen Ausblick, wie sich eine Wetterlage entwickeln könnte.

Zu warm und zu trocken: Wetter-Trend für den März 2022

Der März 2022 soll laut der NOAA sehr warm und sehr trocken ausfallen. In Deutschland sogar knapp 3 Grad wärmer – das trifft vor allem den Alpenraum.

„3 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 ist schon üppig“, so Jung. So seien die vergangenen 30 Jahren schon warme Jahre gewesen, erklärt der Meteorologe. Der US-Wetterdienst NOAA habe die Referenzperiode bei den Berechnungen umgestellt. Der Klimamittelwert bei den Modellen basiert jetzt auf den Daten der vergangenen 30 Jahren (1991 bis 2020).

Frühling 2022: DWD Jahresvorhersage für März, April und Mai zeigt eine Abweichung von 1 bis 2 Grad vom Klimamittelwert. © DWD

Der April 2022 könnte demnach etwas zu warm ausfallen. Die Ensemble-Prognose zeige laut dem Wetterexperten nicht ganz so große Ausreißer. Der Wonnemonat Mai 2022 sei dann wieder deutlich zu warm. Bis zu 2 Grad würde hier die Abweichung vom Normalwert betragen. Aber nicht nur bei uns in Deutschland, auch in Westeuropa und Nordeuropa. Dort könne es laut der NASA-Prognose sogar bis 3 Grad zu warm werden.

Die Niederschlagsprognose für den Frühling 2022 ist durchwachsen. Nach den Berechnungen der NOAA gibt es im Süden deutlich zu wenig Niederschlag, auch im Rest des Landes liegt der Wert unter dem Durchschnitt.

Wann fängt der Frühling 2022 in Deutschland an?

Meteorologischer Frühlingsanfang 2021 ist am 1. März. Dieses Datum ist immer fix. Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten immer in drei volle Monate ein. Der Frühling umfasst März, April und Mai. So lassen sich die Daten besser vergleichen.

ist am 1. März. Dieses Datum ist immer fix. Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten immer in drei volle Monate ein. Der Frühling umfasst März, April und Mai. So lassen sich die Daten besser vergleichen. Kalendarischer (astronomischer) Frühlingsanfang 2022 fällt auf den 20. März. Dieser wird über den Sonnenstand festgelegt. Und zwar wenn die Sonne über dem Äquator senkrecht steht. Tag und Nacht sind an diesem Tag gleich lang.

Der Frühling 2021 war außergewöhnlich kalt - schafft der Frühling 2022 höhere Temperaturen?

Der Frühling 2021 in Deutschland war laut dem DWD deutlich zu kühl. Im Vergleich zur aktuellen Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung -1,7 Grad. Ausschlaggebend für die negative Abweichung war der kälteste April seit 40 Jahren sowie der kühle Mai. Der Frühling 2021 hatte einiges zu bieten:

Frühling 2021 Am 6. April 2021 wurden in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb mit -13,6 Grad gemessen. Zum Muttertag am 9. Mai wurde aber mit 31,3 Grad der erste heiße Tag des Jahres 2021 gemessen, und zwar in Waghäusel-Kirrlach, südwestlich von Heidelberg. Die Mitteltemperatur im Frühling 2021 lag bei 7,2 Grad.

Es war der erste zu kalte Frühling seit 2013. Der Frühling 2021 durchbrach mit seinen Werten eine Serie dauernder warmer Frühjahre in Deutschland, heißt es beim DWD. Dabei waren es schon am 27. und am 31. März 2021 über 25 Grad, berichtet Meteorologe Dominik Jung. „Das könnte auch dieses Jahr wieder passieren.“ (ml)