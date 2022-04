„Kein Kältedrama in Sicht“ – Experte legt sich bei Mai-Wetter-Prognose fest

Von: Martina Lippl

Teilen

Der Mai startet wechselhaft. Der Frühling lässt sich im Biergarten am Chinesischem Turm genießen. © imago

Lässt der Frühling im Mai 2022 auf sich warten? Der Monat startet wechselhaft. Ein markanter Kälteeinbruch ist jedoch erstmal nicht in Sicht.

München – Die Wetter-Aussichten für den 1. Mai sind gar nicht so schlecht. Die Sonne setzt sich immer wieder durch. Die Temperaturen liegen bei um die 19 Grad. Der Tanz in den Mai verläuft überwiegend trocken. In der ersten Maiwoche geht es beim Wetter so ähnlich weiter.

Wetter-Prognose Anfang Mai 2022: Kein Kälteeinbruch in Sicht

„Große Kälte kann ich da nicht erkennen“, so Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst qmet.de mit Blick auf die aktuelle Ensemblevorhersage. Nur im Osten Deutschlands ist es „etwas unterkühlt“. Aber die Temperaturen liegen hier nur 1 bis 2 Grad unter dem Klimamittel in 1.500 Metern Höhe. „Kein Kältedrama“, unterstreicht der Wetterexperte. Auch bleibe es sehr trocken. Jedenfalls bis etwa zum 5. Mai ist dort mit relativ wenig Niederschlag zu rechnen.

Im Süden bleibe es sehr konstant und entspannt. Nächste Woche könnte es jedoch auch mal 5 bis 0 Grad geben. Keine großen Niederschlagssignale seien in Sicht, so der Meteorologe. In der Mitte Deutschland sieht es ähnlich aus.

Jungs Fazit für die erste Maiwoche: „Nicht das große Kältedrama und nicht das große Hitzedrama.“ Die Temperaturen bleiben meistens unter 20 Grad. Große Niederschläge seien nicht zu erwarten. „Der Monat wird nach März 2022 ebenfalls zu trocken ausfallen“, orakelt Wetterexperte Jung.

Wetter-Prognose: So beginnt der Mai

Sonntag, 1. Mai 12 bis 17 Grad, anfangs freundlich, später meist einzelne Schauer und Gewitter, besonders südlich des Mains Montag, 2. Mai 14 bis 18 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kaum Schauer Dienstag, 3. Mai 13 bis 17 Grad, oftmals freundlich, in der Früh frisch, tagsüber immer wieder Sonne

Sommerliche Temperaturen mit 25 oder gar 30 Grad sind jedenfalls bis Mitte Mai wohl kaum zu erwarten. Und was ist mit den Eisheiligen? In einer ersten Trendprognose für den Mai 2022 war der Spielraum dafür noch groß. (ml)